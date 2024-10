UEA realiza SIS e Vestibular no início da semana

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) realiza, a partir do domingo (20), o Sistema de Ingresso Seriado (SIS) e Vestibular 2024, provas que permitem o acesso dos amazonenses ao sistema de ensino público no nível de graduação.

No domingo (20), os estudantes farão o Sistema de Ingresso Seriado (SIS) – Acompanhamento I, II e III. Já para quem deseja uma vaga na universidade pelo método do Vestibular 2024, a prova de conhecimentos gerais será aplicada na segunda-feira (21), e no dia seguinte (22), será aplicada a prova de conhecimentos específicos e redação.

É importante destacar que os portões serão abertos às 12h e fechados às 12h50 (horário de Manaus). O candidato que ainda não verificou o local de prova pode ter acesso ao endereço por meio do site da UEA.

Neste ano, a universidade oferece 3.952 vagas, sendo 2.313 para o Sistema de Ingresso Seriado (SIS) e 1.639 para o Vestibular.

“A UEA está ofertando, agora, um maior percentual de vagas para o SIS, visando a colocação de alunos das redes pública e particular do Amazonas. Estamos trabalhando para que o certame aconteça da melhor forma possível”, reforçou o reitor André Zogahib.

Quem está na expectativa de realizar a prova é a estudante Ana Clara Braga, de 16 anos. Estudante do 2º ano do Ensino Médio, a adolescente conta que se mantém focada nessa reta final de preparação.

“Eu tenho uma ótima expectativa, vendo que estou estudando há bastante tempo. Estudei todos os conteúdos e treinei em provas antigas. Estou tentando me manter o mais positiva possível e não me desesperar com o nervosismo. Sobre o curso, eu gostaria bastante de fazer algo na área da saúde, e estou focando bastante em enfermagem”, declarou a vestibulanda.

O resultado está previsto para ser divulgado no dia 6 de dezembro de 2024, assim como o edital de matrícula.

