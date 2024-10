Feira da FAS acontece neste domingo com programação variada e gratuita em Manaus

Atrações culturais, empreendedores locais, gastronomia regional, yoga, brincadeiras para crianças, roda de conversa sobre emergência climática, trilha pedagógica, show e muito mais fazem parte da programação gratuita que a Feira da FAS vai oferecer neste domingo (20), das 8h às 19h, na Rua Álvaro Braga, 351, Parque Dez, Manaus.

A feira é realizada pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), com patrocínio do Consulado da Mulher e produção da Somos Benevolência.

O evento começa com um aulão solidário de yoga, das 8h às 9h20. As inscrições podem ser feitas por meio de transferência PIX para o CNPJ: 63.692.479/0001-94. O valor sugerido é de R$ 30, mas qualquer contribuição é bem-vinda. Todo o valor arrecadado será destinado à Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), em apoio às populações indígenas afetadas pelas queimadas na região amazônica.

Após o aulão, das 9h às 10h, haverá a roda de conversa “Caminhos para ação em tempo de Emergência Climática”. Ambas as atividades serão oferecidas pela empresa Integrar Yoga.

Outro grande destaque da feira será a trilha pedagógica em prol da campanha “Mude pelo Clima”, das 10h30 às 19h, que vai proporcionar uma experiência educativa e divertida sobre práticas sustentáveis. Para as crianças e famílias, às 11h, a Espatódea Trupe apresentará o espetáculo “Troca-se Histórias por Brincadeiras”, seguido por um show imperdível do grupo Chora Cachorro, trazendo o melhor do brega rock, às 17h30.

“A feira da FAS já é tradicional em Manaus. E é uma oportunidade de lazer para as pessoas de todas as idades, porque oferece um espaço para programação em família, encontro de amigos, passeio com pet. Tudo isso com a oportunidade de apoiar a economia criativa local e também entender um pouco sobre a defesa do meio ambiente. Contamos com a presença de todos”, convida a Superintendente de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades da FAS, Valcléia Solidade.

Além das atrações culturais, a Feira da FAS reunirá mais de 50 empreendedores da economia verde e criativa, oferecendo uma variedade de produtos como artesanato indígena, roupas, biojoias, fármacos naturais e peças de decoração. O público também poderá aproveitar sessões de massagem, espaço com jogos educativos para crianças e venda de café da manhã regional, almoço e hortifruti.

