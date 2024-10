UGPE obtém concessão de uso de terreno da Suframa para implantação de aterro de resíduos

A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas obteve, nesta sexta-feira (18), a concessão de direito real de uso de um terreno da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), para implantação do aterro de resíduos inertes e da construção civil. O local será destinado às obras do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+).

A cessão de uso do terreno para o Governo do Estado foi aprovada durante a 316ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Suframa (CAS), realizada por videoconferência. A área de 34 hectares está localizada entre as ruas Hibisco, Flamboyant, Palmeira do Miriti e Avenida Puraquequara, dentro do bairro Distrito Industrial, na zona leste de Manaus.

De acordo com o secretário da UGPE, Marcellus Campêlo, além de atender a demanda de disposição final dos resíduos, será possível gerar economia para o Estado e contribuir com a preservação ambiental. “O aterro vai proporcionar o controle e monitoramento sobre a destinação dos resíduos gerados, diminuir o custo das obras e reduzir a degradação ambiental”, ressaltou.

O secretário agradeceu o trabalho realizado pelas equipes da Suframa e da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti). “Eu quero fazer um agradecimento especial ao superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, e ao secretário da Sedecti, Serafim Corrêa, que conduziram a aprovação, junto ao CAS. O aterro irá facilitar muito o trabalho das obras nos próximos anos”, disse.

A implantação do aterro de resíduos inertes e da construção civil será realizada de forma gradual. O projeto conta com o atendimento de todas as legislações e normas técnicas, tanto de engenharia, quanto de meio ambiente.

*Com informações da assessoria

