VÍDEO: funcionário morre após ter cabeça esmagada por caçamba em Manaus

O caso ocorreu no quilômetro 19 da rodovia AM-010

Um funcionário de uma empresa, identificado como Hugo Bryan de Souza Castelo Branco, morreu enquanto prestava serviço no aterro sanitário de Manaus, localizado no quilômetro 19 da rodovia AM-010. O caso aconteceu nesta sexta-feira (18).

De acordo com as informações de testemunhas, a vítima estava descarregando material de uma caçamba quando, ao acionar a trava para abaixar o veículo, parte da caçamba desceu com força e caiu sobre a sua cabeça.

O homem morreu no local e o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

