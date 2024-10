Amazonas FC consegue virada contra o Avaí-SC e mantém vivo o sonho do acesso

O Amazonas FC venceu o Avaí por 2 a 1, de virada, na noite desta sexta-feira (18), na Arena da Amazônia. Gaspar abriu o placar para a equipe catarinense, no primeiro tempo, mas Cocote e Miranda, em três minutos, marcaram para a Onça-pintada, na etapa final, e garantiram a vitória aurinegra no duelo válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo diante do torcedor amazonense, o Amazonas FC chegou a oito jogos de invencibilidade atuando em seus domínios. O time aurinegro chegou aos 45 pontos, na 9ª colocação, se livrou do risco do rebaixamento e segue sonhando com o G4. A Onça volta a campo, na terça-feira (22), diante do Vila Nova-GO, fora de casa.

Desvantagem inicial

Durante os primeiros minutos de jogo, o Amazonas FC dominou a posse de bola, mas a primeira chance mais perigosa foi do Avaí. Gaspar dominou com liberdade pela direita e finalizou rasteiro para defesa de Marcão. A equipe catarinense seguiu sendo perigosa, mas o Amazonas respondeu aos 21 minutos. Ênio tabelou com Diego Torres e rolou para Matheus Serafim, que livre dentro da área, finalizou por cima do gol.

Aos 38 minutos, Marcos Vinícius invadiu a área pela direita e cruzou rasteiro para Gaspar, que sozinho, completou de primeira para o fundo do gol e abriu o placar para os visitantes na Arena da Amazônia.

Virada heroica

Com a desvantagem no placar, o Amazonas voltou do intervalo com duas mudanças. Sidcley e Erick Varão entraram nas vagas de Fabiano e Jiménez. Em busca de uma reação, a Onça-pintada chegou com perigo logo aos seis minutos do segundo tempo. Diego Torres lançou para Matheus Serafim, que dominou de cabeça se livrando da marcação e finalizou firme, mas César Augusto fez a defesa.

Em uma jogada individual, o Leão quase ampliou. Zé Ricardo deixou a defesa do Amazonas para trás, saiu na cara do gol, tentou driblar Marcão, mas o goleiro aurinegro conseguiu desarmar o camisa 77.

Na reta final da partida, o Amazonas FC emplacou uma pressão nos visitantes. Aos 25, Cocote invadiu a área pela esquerda, pedalou para cima da marcação, finalizou de canhota e César Augusto espalmou. Quatro minutos depois, nova chance criada pela esquerda. Desta vez, Cocote recebeu de Ênio e finalizou por cima do gol.

Quando parecia que chegaria ao fim a sequência invicta do Amazonas FC em casa nesta Série B, a equipe aurinegra foi buscar uma virada relâmpago. Aos 38 minutos, Sassá recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Cocote, que completou de primeira para marcar seu primeiro gol pela equipe profissional da Onça-pintada e deixar tudo igual. Três minutos depois, Sidcley cobrou falta na área, Miranda dominou no peito e, de pé direito, colocou o 2 a 1 no placar da Arena da Amazônia.

