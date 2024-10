UEA aplica, neste domingo (20), as provas do Sistema de Ingresso Simplificado (SIS)

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) dá início, neste domingo (20), às provas do Sistema de Ingresso Simplificado (SIS). Os candidatos do SIS – Acompanhamento I, II e III farão suas provas hoje, enquanto os candidatos do Vestibular realizarão as provas de conhecimentos gerais, na segunda-feira (21), e as de conhecimentos específicos e redação, na terça-feira (22).

Os portões abrirão às 12h e fecharão às 12h50 (horário de Manaus).

Resultado

A lista dos candidatos aprovados no Vestibular 2024 e no SIS, para acesso em 2025, está prevista para ser divulgada no dia 6 de dezembro. O edital de matrícula será disponibilizado na mesma data.

Oportunidade

Esta será a primeira edição do Vestibular e SIS, estabelecida pela Lei nº 6.898, de maio de 2024, que regula as vagas oferecidas em concursos vestibulares da UEA, garantindo que 50% das vagas sejam destinadas a alunos do estado do Amazonas.

O reitor da UEA, André Zogahib, destacou que essa é uma oportunidade significativa para os alunos da rede pública e a comunidade ingressarem na instituição de ensino superior.

“A UEA está oferecendo um maior percentual de vagas para o SIS, visando a inclusão de alunos das redes pública e particular do Amazonas. Estamos trabalhando para que o certame ocorra da melhor forma possível. Os candidatos devem se atentar ao cronograma dos editais (Vestibular e SIS) para não perderem os prazos”, reforçou o reitor.

Documentos

Os candidatos devem ficar atentos quanto aos documentos originais aceitos e a serem levados nos dias das provas, conforme o edital. Também serão aceitos os documentos digitais e-Título, a CNH digital e o RG digital, todos em aplicativos oficiais. Lembrando que, no momento da apresentação, o candidato deverá abrir o aplicativo e fazer todo caminho até a visualização do documento. O uso de dados de internet para uso dos aplicativos é de responsabilidade do candidato.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱