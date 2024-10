Falta de energia elétrica impacta abastecimento de água em Manaus; confira lista de bairros afetados

A Águas de Manaus informou que problemas relacionados à energia elétrica estão afetando o abastecimento de água em diversos bairros das zonas Norte, Centro-Oeste e Oeste da cidade. A unidade responsável pela distribuição de água tratada, localizada no bairro Alvorada, está sem energia elétrica desde a tarde de sábado (19).

A empresa aguarda o restabelecimento da energia para retomar o fornecimento de água tratada nas áreas impactadas ao longo deste domingo.

Áreas afetadas: Ajuricaba, Alvorada, Augusto Monte Negro, Bairro União, Beija Flor, Belvedere, Celebridade, Cidadão VI, Cidadão XII, Comunidade Luís Otavio, Comunidade Monte Cristo, Comunidade Nobre, Comunidade Peniel, Cond. Alegro, Conquista Torquato, Ideal Flores, Jardim de Flores, Smile Parque das Flores, Aruanã, Boas Novas, Campos Elíseos, Canaã, Carlos Braga, Eucalypto, Hileia, Ipase, Jardim Portugal, Manoa, Mundo Novo, Ouro Verde, Ozias Monteiro, Renato Souza Pinto, Rio Maracanã, Sargento, Santa Cruz, Subtenente, Vila da Barra, Vista Bela, Flamanal, Ingá, Jardim Versalhes, Jesus Me Deu, João Bosco, João Paulo Suhab 4ª Etapa, José Bonifácio, Lírio do Vale, Lote Agnus Dey, Lote América do Sul, Fortaleza, Raquel, Manauara, Monte Cristo, Monte das Oliveiras, Monte Pascoal, Monte Sinai, Nova Cidade, Nova Esperança, Novo Israel, Parque Eduardo Braga, Parque Florestal, Parque Santa Etelvina, Parques das Nações, Redenção, Res. Bella Vista, Rio Piorini, Santa Etelvina, Santa Tereza, Santos Dumont, Terra Nova, União da Vitória, Vale do Sinai, Vera Cruz, Vila dos Pássaros, Villa Jardim, Vista Alegre, Vitória Régia, Vivenda das Samambaias, Cidade Nova, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Núcleo 5 a 14, Renato Souza Pinto e Riacho Doce.

