Influenciador Nego Di presta depoimento à Justiça

O influenciador Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, preso há mais de três meses, foi ouvido em uma audiência virtual da Justiça do Rio Grande do Sul. Ele é acusado de estelionato e lavagem de dinheiro, sendo investigado por sua participação em um esquema de vendas fraudulentas por meio de uma loja virtual.

De acordo com informações da Justiça, o conteúdo exato do depoimento de Nego Di não foi divulgado. Entretanto, desde sua prisão, ele mantém a alegação de que desconhecia que os consumidores estavam sendo enganados.

Além de Nego Di, seu sócio Anderson Boneti, testemunhas e vítimas do esquema também prestaram depoimento. As denúncias apontam que diversos consumidores realizaram compras de produtos como televisores, celulares e eletrodomésticos na loja virtual, mas nunca receberam os itens. O comércio virtual fraudulento teria ocorrido entre março e julho de 2022, e estima-se que mais de 370 pessoas foram lesadas, sem que houvesse devolução do dinheiro.

A defesa de Nego Di já teve três pedidos de soltura negados pela Justiça, incluindo a solicitação de substituição da prisão por medidas alternativas, como o uso de tornozeleira eletrônica.

As partes envolvidas no processo solicitaram mais cinco dias para apresentar novos documentos e apurações. A próxima etapa será a apresentação das alegações finais, seguida pela definição da sentença.

*Com informações SBT News

