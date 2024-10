Amazonense Marília, do Cruzeiro, é convocada para o lugar de Gabi Portilho na Seleção Brasileira

Atacante do Corinthians, medalhista olímpica em Paris, sentiu desconforto no joelho direito

A amazonense Marília Furiel, do Cruzeiro, foi convocada pela Seleção Brasileira para a disputa de dois amistosos contra a Colômbia, nos dias 26 e 29 de outubro, em Cariacica (ES). Ela substitui a atacante Gabi Portilho, do Corinthians, que foi desconvocada após sentir um desconforto no joelho direito.

“Estou muito feliz. É um sonho de infância sendo realizado. Receber essa notícia é gratificante. Isso não é um trabalho individual, é em grupo. Se não fossem as pessoas ao meu redor, eu não teria conseguido. É um sonho realizado”, declarou a jogadora em um vídeo publicado nas redes sociais do Cruzeiro.

Na atual temporada, Marília disputou 21 jogos com a camisa celeste e balançou as redes sete vezes. Três destes gols foram marcados em uma única partida contra o Corinthians, em agosto, quando o Cruzeiro goleou o Timão por 7 a 2, pela 14ª do Brasileirão. A Raposa encerrou a participação no torneio nas quartas de final, quando foi eliminada para o Palmeiras.

Talento amazonense

Marília foi convocada pela primeira vez para o time principal da Seleção Brasileira. A jogadora natural de Manaquiri (distante 54 quilômetros de Manaus) iniciou a carreira no Iranduba, sendo destaque da campanha do Hulk no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-18, em 2019, em Belém (PA). Posteriormente, ela jogou no Instituto 3B, antes de partir para o futebol mineiro.

Ela é a segunda amazonense convocada para os próximos desafios da Seleção Brasileira de futebol feminino. Micaelly Brazil, da Ferroviária-SP, também foi chamada pelo técnico Arthur Elias. A última convocação da atleta natural de Autazes (distante 126 quilômetros de Manaus) havia sido em 2022, ainda com a técnica Pia Sundhage.

