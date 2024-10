Lula sofre acidente doméstico e cancela ida ao Brics, na Rússia

De acordo com Sírio-Libanês, após avaliação da equipe médica, Lula foi orientado a evitar viagem aérea de longa distância

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou a viagem que faria à Rússia para participar do Brics, por orientação médica. Segundo boletim médico do Hospital Sírio-Libanês (unidade de Brasília), Lula sofreu um acidente doméstico, neste sábado (19), e teve ferimento corto-contuso em região occipital – ou seja, feriu-se na cabeça. De acordo com o Metropoles, o presidente levou pontos.

“Após avaliação da equipe médica, foi orientado a evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Permanece sob acompanhamento de equipe médica, aos cuidados do prof. dr. Roberto Kalil Filho e dra. Ana Helena Germoglio”, diz o boletim.

Ao menos outros 23 chefes de Estado confirmaram presença em Kazan, onde o foco das conversas será a integração do chamado Sul Global e possíveis resoluções para os conflitos no Oriente Médio, que atualmente ocorrem de forma intensa no Líbano e em Gaza, ambos sob ataque de Israel. A tendência é que o grupo de países critique Israel e peça o fim dos conflitos.

A guerra entre Rússia e Ucrânia poderá ser mencionada, mas não está entre os assuntos prioritários, que envolvem ainda colaborações políticas, financeiras e de desenvolvimento sustentável. É improvável que os chefes de Estado presentes cobrem de Vladimir Putin, o anfitrião, o fim da invasão ao país vizinho. Nos bastidores, porém, o assunto será debatido.

