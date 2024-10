Grave acidente com van de equipe de remo deixa nove mortos

Um acidente envolvendo um carro, uma carreta e uma van que transportava atletas de uma equipe de remo deixou ao menos nove mortos na noite desse domingo (20) na BR-376, em Guaratuba, no Paraná. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) seguem no local nesta segunda-feira (21) para atendimento às vítimas. A rodovia está interditada no sentido Santa Catarina.

O caso ocorreu por volta das 21h40, no km 665, no sentido sul. Conforme a polícia, a carreta, que era conduzida por um homem de 30 anos, perdeu os freios e atingiu a traseira da van, que foi projetada à frente e bateu em outro carro. Em seguida, a van rodou na pista e o caminhão a arrastou para fora, tombando sobre ela.

Ainda de acordo com a PRF, na van estavam 10 ocupantes. Ela vinha de São Paulo e tinha como destino Pelotas, no Rio Grande do Sul, cidade de origem da equipe Remo Tissot, da qual as vítimas faziam parte. No veículo, estavam adolescentes e o técnico que compõem uma equipe de remo.

Por volta das 6h, ao menos seis corpos tinham sido localizados. No entanto, como a van está prensada sob a carreta, as equipes de resgate não conseguiram acesso total ao veículo. Eles aguardam a chegada de um guindaste para içar a carreta com o contêiner para retirada dos corpos e a confirmação da quantidade de vítimas. A estimativa, segundo a PRF, é que ao menos nove pessoas morreram.

Além disso, um adolescente, de 17 anos, foi resgatado com vida e encaminhado ao Hospital São José, em Joinville, no Norte de Santa Catarina. O motorista da carreta também foi levado a unidade hospitalar, com ferimentos leves. Já o condutor do carro não ficou ferido.

Os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba. Ainda não há informações da identidade das vítimas.

*Com informações Metropoles

