Fábrica do PIM alcança patamar inédito de Indústria 4.0 na América Latina

Uma fábrica no Polo Industrial de Manaus (PIM) alcançou um marco inédito ao se tornar a primeira na América Latina a obter o selo de maturidade ACATECH em Indústria 4.0.

Este reconhecimento, concedido com o suporte da FPFtech (Fundação Desembargador Paulo Feitoza), coloca a empresa entre as 5% mais avançadas do mundo em termos de industrialização inovadora.

A certificação ACATECH é um indicativo da competitividade global das empresas e atesta fatores como eficiência, qualidade e produtividade.

“Com a parceria da FPFtech e o apoio de instituições como a ACATECH, Suframa e CITS, alcançamos um nível de maturidade industrial que nos coloca entre as melhores empresas do mundo”, declarou um representante da indústria, destacando a importância do reconhecimento para o Polo Industrial.

A FPFtech desempenhou um papel fundamental nesse processo. A diretora de tecnologia da fundação, Andréia Vieira, destacou que o trabalho foi estruturado em três etapas essenciais: um diagnóstico inicial para mapear o estágio atual da empresa, definir o nível desejado e traçar o roadmap para atingi-lo; capacitações em Indústria 4.0 e na metodologia ACATECH, incluindo um intercâmbio na Alemanha; e, finalmente, um novo diagnóstico para avaliar os progressos alcançados e evidenciar a elevação do nível de maturidade da empresa.

Ricardo Moura, gerente de projetos da FPFtech, acrescentou que a metodologia aplicada, que tem sua origem na experiência de 50 anos da Alemanha em automação industrial, permitiu que a empresa fosse reclassificada em um nível de visibilidade.

“Essa conquista não só aumenta a qualidade e a competitividade da empresa, mas também estabelece um padrão de excelência que pode atrair novos negócios para a região”, ressaltou Moura.

Corroborando com esse pensamento, o doutor em engenharia industrial e professor da Ufam, Manuel Cardoso, reforçou a relevância desse reconhecimento para o fortalecimento da competitividade na região.

“Esse modelo ACATECH cria um referencial que pode atrair novos negócios, permitindo que empresas enxerguem o PIM como uma opção competitiva para a manufatura de seus produtos. Particularmente na empresa citada, nós conseguimos atingir um nível de referência global, o primeiro da América Latina. Isso tem uma importância fundamental para atrair novos negócios e é nesse sentido, inclusive, que a Suframa, no seu trabalho primordial, procura realizar o fortalecimento do nosso polo, a atração de novos negócios para a geração de riqueza, emprego e tudo o que nós desejamos”, destacou Cardoso.

Bosco Saraiva, superintendente da SUFRAMA, considerou a certificação um grande avanço tecnológico. “Juntamente com a Fundação Paulo Feitoza, essa certificação representa o amadurecimento efetivo do Polo Industrial de Manaus. Estamos elevando o Polo Industrial de Manaus aos patamares superiores da modernização da indústria brasileira. Este evento traz um grande significado, pois, a partir daqui, fortalecemos a manutenção da floresta amazônica e da indústria local”, afirmou Bosco em reunião na sede da Suframa que oficializou o anúncio nesta quinta-feira (17).

*Com informações da assessoria

