VÍDEO: homens trocam socos e ‘ripadas’ em briga na orla de Manacapuru

Um grupo de homens armados com pedaços de madeira foram flagrados brigando na orla do município de Manacapuru, interior do Amazonas, nesta segunda-feira (21).

O vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os envolvidos começam a se agredir e ameaçar uns aos outros em plena luz do dia.

Ainda não há informações sobre a motivação da briga, mas a violência assustou quem passava pelo local. Não há informações sobre vítimas graves.

