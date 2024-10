VÍDEO: ‘Bonde dos Mauricinhos’ tem prisão preventiva decretada pela polícia em Manaus

O delegado Cícero Túlio, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), protocolou na madrugada desta terça-feira (22) um pedido de conversão das prisões temporárias em prisões preventivas dos integrantes do “Bonde dos Mauricinhos”, após o não cumprimento do prazo estabelecido para que se entregassem às autoridades na noite de segunda-feira (21).

Na manhã de segunda, o juiz da Vara de Inquéritos Policiais, Dr. Rivaldo Matos, havia decretado as prisões temporárias dos suspeitos:

Enrick Benigno Lima,

Marcos Vinícius Mota da Silva,

Pedro Henrique de Carvalho Baima.

Entretanto, os suspeitos não foram localizados durante as buscas na operação “Sangue Azul”.

O caso ganhou repercussão pública na capital amazonense, conforme citou o delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, após a divulgação de vídeos onde jovens aparecem levando perigo, durante a madrugada, às ruas de Manaus.

“Eles aparecem disparando com armas de fogo, ateando fogo em locais públicos, danificando alguns comércios e perturbando a vida de algumas pessoas. A Polícia Civil logo conseguiu identificar essas pessoas.

As investigações resultaram na apreensão de diversos equipamentos eletrônicos, como celulares e computadores, além de munições e um case de arma de fogo na casa dos suspeitos. A polícia agora considera os jovens foragidos da Justiça.

Em coletiva de imprensa, o secretário de segurança do Estado havia sugerido que os envolvidos se apresentassem, acompanhados de seus advogados, até o fechamento dos trabalhos cartorários de segunda-feira, alertando que a falta dessa apresentação levaria à conversão das prisões temporárias em preventivas.

O caso será novamente analisado pelo Poder Judiciário, com a necessidade de uma nova manifestação do Ministério Público sobre o pedido realizado.

Os suspeitos estão sendo investigados pelos crimes de porte de arma de fogo, disparos de arma de fogo, incêndio, explosão qualificada, associação criminosa e injúria real.

Segundo o delegado Cícero Túlio, titular do 1º DIP, depois que os suspeitos foram identificados, foi solicitado ao Poder Judiciário pelas prisões temporárias deles e pelos mandados de buscas e apreensões em suas residências, os quais foram deferidos pelo Poder Judiciário.

“Durante todo o dia de hoje, os policiais civis do 1º DIP realizaram diversas diligências e conseguiram apreender diversos equipamentos eletrônicos, que serão encaminhados ao Departamento de Inteligência de Polícia Judiciária (DIPJ), da Polícia Civil, para que operacionalizar a quebra de sigilo de dados telemáticos, além de terem apreendido diversas munições calibre 380 na casa de um dos suspeitos”, falou o delegado.

Procurados

A polícia solicita que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro de Enrick, Marcos ou Pedro entre em contato pelos números (92) 98116-9099, do disque-denúncia do 1° DIP, ou pelo 181, da SSP-AM. A identidade do informante será mantida em sigilo.

