Crianças são hospitalizadas após contato com veneno de rato em creche

Dez crianças foram hospitalizadas após terem sido expostas a veneno de rato no jardim de uma creche municipal no Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo, na tarde dessa segunda-feira (21).

Segundo as primeiras informações, as crianças tiveram contato com o veneno porque o material estava espalhado no pátio do Centro de Educação Infantil (CEI) Diret Parque Novo Mundo. A unidade atende alunos com até 3 anos de idade.

Após os alunos começarem a passar mal, os pais foram avisados. As crianças foram encaminhadas ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli, próximo à unidade de ensino.

Os alunos apenas manusearam o veneno e não chegaram a ingerir o produto, que teria sido aplicado na creche durante as férias escolares de meio de ano.

Prefeitura lamenta episódio

Em nota, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), lamentou o ocorrido e informou que toda a unidade escolar presta suporte às famílias. “A Diretoria Regional de Educação (DRE) abriu um processo de apuração e todas as medidas cabíveis serão tomadas”, informou.

Segundo a direção da unidade, a escola passou por desratização em julho, com instalação de armadilhas em locais sem acesso pelas crianças. Na segunda-feira, parte do material de uma das armadilhas foi encontrado no jardim. “Assim que a equipe escolar tomou conhecimento da presença do produto, fez a retirada, higienização das mãos das crianças e encaminhamento para atendimento médico. Não houve ingestão”, esclareceu a pasta.

As crianças permanecem em observação no Hospital Municipal José Storopolli. O quadro é estável e elas passarão por nova avaliação antes de receberem alta.

O Metrópoles pediu mais informações sobre o caso à Secretaria da Segurança Pública (SSP), mas não obteve retorno. O espaço está aberto à manifestação.

*Com informações Metropoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱