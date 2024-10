Último dia do Vestibular 2024 da UEA tem provas de conhecimentos específicos e redação

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) aplica nesta terça-feira (22) as provas de Conhecimentos Específicos e Redação do Vestibular 2024, para acesso em 2025. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 12h50 (horário de Manaus). O processo seletivo teve início na segunda-feira (21), com as provas de Conhecimentos Gerais.

Mais de 26 mil estudantes se inscreveram para o vestibular, segundo a instituição. O gabarito das provas será divulgado na quarta-feira (23), às 20h.

No primeiro dia do vestibular, a UEA registrou 6.396 abstenções, o que representa 24,54% dos candidatos inscritos. As provas estão sendo realizadas em 114 locais, com 30 em Manaus e 84 no interior do estado.

Vagas Disponíveis

Neste ano, a UEA oferece um total de 3.952 vagas, sendo 1.639 para o Vestibular e 2.313 para o Sistema de Ingresso Seriado (SIS). Esta edição é a primeira a seguir a Lei nº 6.898, de maio de 2024, que estabelece que 50% das vagas serão destinadas a alunos do estado do Amazonas, enquanto as outras 50% ficam disponíveis para ampla concorrência.

