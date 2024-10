Campanha de vacinação contra a gripe segue até dia 26 em todo o Amazonas

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informa que a campanha de vacinação contra a gripe (Influenza) segue até o dia 26 de outubro em todo o estado. A ação, operacionalizada pelas secretarias municipais de saúde, visa proteger a população contra as complicações da gripe, especialmente em grupos de risco.

A meta é vacinar, pelo menos, 90% do grupo prioritário, que inclui idosos, gestantes, crianças (6 meses a menores de 5 anos), profissionais de saúde e de educação, puérperas, pessoas com comorbidades, população indígena, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas, deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, portuários, população e funcionários do sistema privado de liberdade.

De acordo com a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, é essencial que todos os cidadãos dos grupos prioritários compareçam a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para se imunizarem. “A vacina é a arma mais importante de prevenção contra vírus e doenças. Eu peço que pais e mães levem seus filhos, assim como as gestantes, idosos e os demais integrantes dos grupos prioritários, se dirijam a uma unidade de saúde e recebam o imunizante”, disse.

A FVS-RCP recebeu 1,9 milhão doses do imunizante, que foram distribuídas para os 62 municípios do estado no mês de agosto em articulação da Gerência de Imunização junto às secretarias municipais de saúde. A campanha iniciou dia 2 de setembro.

“A vacinação contra a gripe é essencial para a prevenção de complicações que podem levar a internações e até mesmo a óbitos, principalmente entre os grupos mais vulneráveis. Atuamos com distribuição dos imunizantes em tempo oportuno para garantir que todos tivessem acesso à vacina”, destaca a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

A vacina utilizada na campanha é a trivalente, o que significa que ela protege contra três cepas do vírus Influenza, atualizadas conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). A gerente de Imunização do Amazonas, Angela Desirée, reforça a importância da população buscar os postos de vacinação.

“A gripe pode ser uma doença grave, especialmente para quem faz parte dos grupos de risco. A vacina é segura, eficaz e está disponível em todo o estado. É fundamental que as pessoas não deixem para última hora e compareçam aos postos, munidos de caderneta de vacinação e documento pessoal com foto”, acrescenta Angela.

Locais e horários de vacinação

Os pontos de vacinação estão distribuídos em Unidades Básicas de Saúde e postos móveis em toda a capital e no interior. Cada município também é estimulado a planejar a realização de um Dia D de mobilização para intensificar a vacinação do público local.

Proteção ampliada

Além de proteger contra a gripe, a vacinação contribui para reduzir a sobrecarga no sistema de saúde. A vacina contra a gripe pode ser aplicada no mesmo momento em que outras do Calendário Nacional de Vacinação, visando a atualização das imunizações de forma segura.

