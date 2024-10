VÍDEO: avião de pequeno porte cai e pega fogo em Lábrea, no AM

Moradores do município de Lábrea registraram o momento em que um avião de pequeno porte caiu e pegou fogo na manhã desta terça-feira (22).

A causa do acidente ainda não foi confirmada pelas autoridades, mas acredita-se que a aeronave transportava material ilícito, e por isso foi derrubada pela Força Aérea Brasileira (FAB).

A área onde o avião caiu é de difícil acesso, e por isso, ainda não há informações sobre mortos ou feridos. A FAB ainda não se manifestou sobre o assunto.

Queda de avião na BR-174

Este foi o segundo avião de pequeno porte que caiu no Amazonas neste mês. Um avião de pequeno porte caiu no km 978 da BR-174, próximo ao município de Presidente Figueiredo, interior do Amazonas, no último dia 9.

De acordo com testemunhas, a aeronave fez um pouso forçado e o avião caiu em uma área mata, assustando os motoristas que trafegavam na rodovia naquele momento.

“Quase que bate no poste, quase que pega na gente”, diz uma testemunha.

Não há informações sobre o piloto e nem a causa do acidente.

