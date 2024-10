‘Halloween Kids’ terá Caça aos Doces, baladinha infantil e desfile de fantasias

Programação especial do Shopping Ponta Negra acontece de 24 a 27 de outubro e contará com uma série de atividades gratuitas para as crianças

O Halloween Kids do Shopping Ponta Negra está chegando com uma programação aterrorizante e divertida para a criançada, nos dias 24, 25, 26 e 27 de outubro. O evento será realizado no Piso L2, próximo à loja Vivara.

Além da tradicional Caça aos Doces, que acontece no sábado (26), o evento contará com uma série de atividades para as crianças de quinta (24) a domingo (27), incluindo oficinas de máscaras, pintura facial e a animação de personagens divertidamente assustadores.

Os pequenos ainda podem participar do desfile de fantasias, baladinha infantil e atrações musicais – com destaque para a apresentação do espetáculo Saltimbancos, que acontece no domingo, em duas sessões especiais.

Para participar da Caça aos Doces, no sábado, quando as crianças poderão buscar guloseimas espalhadas pelo shopping, é preciso se inscrever no site https://shoppingpontanegra.com.br/, pois as vagas são limitadas.

Cada participante inscrito receberá um comprovante, que deve ser apresentado no balcão do evento na semana da ação para a retirada de um kit com uma sacola e mapa para a caça aos doces. A retirada do kit pode ser realizada nos dias 24, 25 e 26, no balcão da ação, no piso L3, próximo ao Planeta Imaginário.

O Halloween Kids conta com a parceria do Mc Donalds, que está apoiando a realização das oficinas e a ação da Caça aos Doces, e da Vizella Cosméticos, que vai montar um camarim no shopping para a maquiagem dos pequenos, com um espaço instagramável para garantir os melhores cliques para as redes sociais.

A Gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, destaca que momentos de diversão em família como os proporcionados pelo Halloween Kids são oportunidades valiosas para a interação entre as crianças e, também, em família.

“São momentos de qualidade que ajudam a criar memórias afetivas e fortalecer laços com muita diversão, em um ambiente acolhedor, festivo e seguro”, disse.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

HALLOWEEN KIDS – de 24 a 27 de outubro, das 14h às 20h

As oficinas de desenho e a pintura facial estarão disponíveis durante todo o evento.

QUINTA-FEIRA (24/10)

14h às 20h – Retirada dos kits

15h – Oficina de máscaras*

17h – Oficina de máscaras*

18h às 20h – Baladinha infantil



SEXTA-FEIRA (25/10)

14h às 20h – Retirada dos kits

15h – Oficina de máscaras*

17h – Oficina de máscaras*

18h às 20h – Baladinha infantil



SÁBADO (26/10)

14h às 17h – Retirada dos Kits

14h às 17h – Oficina de desenhos e pintura facial

18h – Caça aos Doces



DOMINGO (27/10)

15h – Oficina de máscaras*

16h – Show musical – Os Saltimbancos (1ª sessão)

17h – Oficina de máscaras*

18h – Show musical – Os Saltimbancos (2ª sessão)

19h – Desfile de fantasias

20h – Encerramento

*As oficinas de máscara têm vagas para até 15 crianças

