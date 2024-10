Expansão da rede Super Nova impulsiona geração de empregos e economia local em Manaus

O setor atacadista e distribuidor do Amazonas apresentou um crescimento de 5% em 2023, alcançando um faturamento de R$ 6,39 bilhões, o que corresponde a 32,29% das vendas do setor na região Norte.

O desempenho coloca o Amazonas em destaque nesse mercado, em meio a um panorama nacional de crescimento, com o Brasil registrando um faturamento total de R$ 403,9 bilhões no segmento, com uma expansão de 6,28%, conforme o Ranking Abad NielsenIQ 2024.

Inserida nesse cenário econômico positivo, a rede de supermercados Super Nova anuncia a abertura de sua sexta unidade. Dessa vez, o bairro escolhido foi o Parque Mosaico, uma região planejada da zona centro-oeste de Manaus.

Com essa nova loja, a rede irá gerar cerca de 200 vagas de emprego diretas, oferecendo oportunidades de trabalho a profissionais de diferentes perfis, como repositor de mercadorias, operador(a) de caixa, açougueiro(a), entre outras funções.

A rede aceita candidatos que estejam em busca de seu primeiro emprego ou que já tenham experiência.

As obras da nova loja estão avançadas, com previsão de conclusão até o final deste ano. A cofundadora da rede, Elisama Brito, comentou sobre a expectativa de inauguração.

“Estamos ansiosos para ver a nossa nova loja cheia de clientes, que são nossa prioridade. É por eles que buscamos sempre melhorias no atendimento e nas instalações.” O novo empreendimento surge como uma resposta ao crescimento populacional da região, impulsionado pelo boom imobiliário e pela ampliação da infraestrutura viária, o que aumenta o potencial de captação de clientes para a varejista, única instalada no bairro.

A rede Super Nova tem uma história marcada pelo espírito empreendedor. Fundada em 1989 por Francisco Araujo, um cearense que chegou a Manaus em 1986, a rede começou com uma pequena banca de venda de alho e sacos de pano.

Ao longo dos anos, a empresa expandiu suas atividades, passando de um pequeno estabelecimento para uma rede consolidada no setor varejista de Manaus.

A nova unidade, com 2.200 m² e 90 vagas de estacionamento, contará com diversos setores, como açougue, peixaria, hortifruti e uma lanchonete com padaria de produção própria, oferecendo um mix de produtos que atenderá as demandas dos moradores do Parque Mosaico.

Essa expansão da Super Nova reflete não só o crescimento da empresa, mas também o dinamismo do setor varejista em Manaus, que tem registrado mudanças nos hábitos de consumo das famílias, que buscam cada vez mais qualidade e preços competitivos.

Com a inauguração marcada para o final de 2024, a nova loja da Super Nova reforça a presença da rede em Manaus e destaca o compromisso da empresa em oferecer um serviço de qualidade, além de contribuir significativamente para a geração de empregos e o desenvolvimento econômico local.

LATAM investe em tecnologia para tornar voos mais sustentáveis

O Grupo LATAM Airlines implementou recentemente a tecnologia AeroSHARK, uma solução inovadora desenvolvida pela Lufthansa Technik e BASF, que se inspira na pele de tubarão para reduzir o consumo de combustível e as emissões de CO₂.

Esse revestimento biomimético, aplicado em aeronaves como o Boeing 777, minimiza o atrito com o ar, economizando cerca de 1% de combustível.

Com essa medida, a LATAM espera reduzir suas emissões em até 6 mil toneladas de CO₂ por ano, contribuindo significativamente para a sustentabilidade da aviação, que é responsável por 2,5% das emissões globais de CO₂.

Essa iniciativa da LATAM é um passo importante no contexto de uma indústria altamente poluente, na qual o uso de combustível fóssil é predominante e difícil de substituir.

A AeroSHARK visa melhorar a eficiência energética dos voos, o que não apenas reduz os custos operacionais, mas também responde ao crescente apelo global por práticas mais sustentáveis no setor aéreo.

A aplicação dessa tecnologia é um exemplo claro de como a inovação pode impactar positivamente tanto o meio ambiente quanto a economia, ao mesmo tempo em que atende às metas de neutralidade de carbono estabelecidas pela indústria para 2050.

O desafio dos varejistas em monitorar a cadeia de carne

Apesar de alguns avanços, a adesão de supermercados ao controle da cadeia de fornecimento de carne visando evitar o desmatamento da Amazônia ainda é decepcionante.

O relatório Radar Verde 2024, índice apurado em parceria pelo Instituto O Mundo que Queremos e pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), o qual analisou 67 varejistas, revela que apenas quatro redes – Grupo Pão de Açúcar (GPA), Carrefour, Assaí e Cencosud – atuam nesse monitoramento.

O GPA obteve a pontuação mais alta, mas com apenas 53 em uma escala de 0 a 100. Esses números refletem a falta de compromisso de grande parte do setor em implementar práticas eficazes de sustentabilidade, essenciais para a preservação ambiental.

O Boticário lança loja flutuante no Pará

O Boticário inova mais um vez ao inaugurar, no Pará, sua primeira loja-conceito flutuante no Brasil. A loja, instalada em um barco, é uma iniciativa única que visa atender populações ribeirinhas no estado, levando os produtos da marca diretamente às comunidades da região amazônica.

A ideia é aliar sustentabilidade e acessibilidade, facilitando o acesso a cosméticos e cuidados pessoais em áreas de difícil acesso, ao mesmo tempo em que fortalece a presença da marca em um dos biomas mais importantes do país.

O barco está ancorado no Píer das 11 Janelas, um dos pontos turísticos mais icônicos da cidade de Belém até domingo (3/11).

A marca criou essa ação exclusiva para o estado do Pará, pensando em toda a característica da região e valorizando sua cultura e a importância dos rios.

RÁPIDAS & BOAS

A Petrobras está recebendo propostas para o edital voltado para startups, dentro do Programa Petrobras Conexões para Inovação.

No valor de R$ 16 milhões, a seleção nacional traz desafios na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, em particular no campo da integridade de ativos. As inscrições ficam abertas até quarta-feira (23/10). Para mais informações, basta acessar o site (https://tinyurl.com/yc6dfhwz).

Estão abertas as inscrições para professor formador em dois cursos de especialização da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Ao todo, são 100 vagas com bolsas de R$1,8 mil mensais, preferencialmente para pessoas residentes em Manaus. As inscrições para ambos os cursos seguem até quinta-feira (24/10), pelo link (https://tinyurl.com/24z3d86v).

O programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas – Entomologia do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) está com inscrições abertas para 11 vagas no curso de mestrado, sendo 10 destinadas a candidatos brasileiros e uma a candidatos estrangeiros.

As inscrições seguem até sexta-feira (25/10) e devem ser feitas exclusivamente pela internet, via link (https://tinyurl.com/muwj38u2).

Nos dias 25 e 26/10, o Espaço Caboquinho, em parceria com o Núcleo Raiar e Cognobox e Brinkfono, realizará, em Manaus, um curso inédito de Formação de Mediadores Escolares.

O curso é voltado para educadores, profissionais da área da educação, terapeutas infantis e também para pais. Informações e inscrições podem ser obtidas por meio do link (https://tinyurl.com/ytytcvsx).

