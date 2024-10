BYD anuncia ampliação de fábrica no Polo Industrial de Manaus

A BYD Indústria de Baterias Ltda anunciou novos investimentos da empresa chinesa no Polo Industrial de Manaus (PIM).

Os representantes da organização comunicaram à Suframa, nesta terça-feira (22), que estão ampliando a planta com uma linha para a produção de blades, que representa a nova geração dos módulos de baterias e será utilizada na fabricação de ônibus elétricos.

Também foi anunciada uma nova linha de produção de barramentos para atender tanto às fábricas localizadas na Zona Franca de Manaus (ZFM) quanto às de São Paulo e da nova fábrica na Bahia, que produz veículos leves elétricos.

Fabricante de veículos elétricos no Brasil e especializada em tecnologia de energia solar, a BYD se instalou em 2019 na ZFM e teve a primeira produção em 2020.

Atualmente, ela abrange módulos elétricos para ônibus elétricos. De acordo com a responsável tributária da planta, Liza Ribeiro, a ampliação representa também o aumento na oferta de empregos.

O superintendente Bosco Saraiva destacou os novos investimentos e ressaltou o compromisso da empresa com a sustentabilidade ambiental.

“A BYD traz para Manaus o que há de mais moderno no segmento de eletrificação no Brasil, o que trará benefício direto à população, principalmente porque também corrobora com a descarbonização da mobilidade no País”, frisou o superintendente, que esteve acompanhado na reunião dos superintendentes-adjuntos Frederico Aguiar (Executivo), Leopoldo Montenegro (Projetos) e Waldenir Vieira (Desenvolvimento e Inovação Tecnológica).