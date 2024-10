Irmãs são mortas a tiros após discussão por partilha de bens

Duas irmãs, identificadas como Elaine Miranda de Araújo Milbratz, de 41 anos, e Hiane Miranda de Araújo Aguiar, de 35, foram assassinadas a tiros dentro de uma loja de motocicletas, em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, na segunda-feira (21).

As vítimas estavam na concessionária, que é de propriedade delas em sociedade com o ex-marido de Elaine, Felipe Milbratz Ferreira. O homem é também o principal suspeito do crime, e foi preso, informou a Polícia Civil da Bahia.

Elaine e Felipe foram casados por 12 anos e estavam separados há cinco meses. No momento do crime, Elaine, Hiane e Felipe estariam reunidos na loja, quando funcionários foram surpreendidos por gritos e tiros.

Motivação para o crime teria sido discussão que envolve a partilha de bens, conforme a investigação. Após atirar na ex-esposa e na ex-cunhada, Felipe tentou fugir, mas foi localizado em Poço da Mata, no município de Nova Viçosa. No local do crime, os investigadores recolheram uma arma de fogo e seis munições.

Corpos das vítimas foram recolhidos e encaminhados ao IML da cidade. Elaine era mãe de um casal de gêmeos, de 4 anos, da relação com Felipe. Hiane deixou o marido e uma filha de 5 anos. O velório e sepultamento das duas foi realizado nesta terça-feira (22).

O caso é investigado pela Polícia Civil da Bahia. Felipe foi preso, mas preferiu ficar em silêncio durante depoimento.

*Com informações do UOL

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱