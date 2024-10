Homem montado em cavalo chicoteia jovem e é preso

Suspeito também teria tentado matar outro jovem com golpes de facão

Um homem flagrado por vídeo atingindo um jovem com chicotadas foi preso em Porto Calvo, interior de Alagoas. O suspeito estava montado em um cavalo. Ele também teria tentado matar outro jovem com golpes de facão.

O caso foi registrado no último domingo (20), a vítima está internada no Hospital Regional do Norte (HRN).

O suspeito de 35 anos atingiu o jovem com as chicotadas em via pública. A vítima de 23 anos também chegou a ser levada ao HRN, mas foi embora da unidade de saúde.

O homem irá responder pelos crimes de lesão corporal e tentativa de homicídio.

As vítimas do homem devem ser ouvidas pela equipe da Delegacia de Porto Calvo nesta quarta-feira (23).

