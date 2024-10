Outubro Rosa: Pacientes da FCecon participam de dia de beleza com a Casa Talita Cumi

A Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC-AM) realiza nesta quarta-feira (23), mais uma edição do projeto “Manhã da Beleza” em 2024, na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (FCecon), no bairro Planalto, Zona centro-oeste da capital amazonense.

Desta vez, a ação ocorrerá em homenagem ao Outubro Rosa, mês de conscientização e combate ao câncer de mama.

A iniciativa já existe há alguns anos e sempre é promovida com a parceria de voluntários, entre eles, a Casa Talita Cumi, referência no mercado da beleza em Manaus.

Serão cerca de 3 horas de ação, onde cabeleireiros, maquiadores, manicures, esteticistas e outros profissionais do ramo estarão levando autoestima para os pacientes e seus acompanhantes.

“Será um prazer estar fazendo essa parceria com a Casa Talita Cumi, e se Deus quiser, pretendemos estender esse evento para outros meses, pois ele só traz alegria, um pouco de conforto, aumenta a autoestima do paciente que às vezes está muito debilitado, com a autoestima lá em baixo”, destacou assistente social da RFCC-AM, Alexandra Oliveira.

Parceiros

Também integram essa corrente de solidariedade, empresas como Sheila Cintas, Uninorte, Bemol Farma, BRAÉ e Premier Distribuidora.

Sobre a Rede Feminina

A Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC-AM) completa 50 anos em 2024. A ONG surgiu através de um grupo de mulheres que desenvolvia ações filantrópicas no antigo Hospital do Câncer, que se tornou, anos depois, a FCecon, hospital de referência em cancerologia na Amazônia.

Atualmente, 10 projetos são desenvolvidos pela Rede, que vão desde a visitação aos leitos da unidade hospitalar, localizada no Dom Pedro, para ações de acolhimento alinhadas à Política Nacional de Humanização, até atividades e atendimentos com foco no resgate da autoestima das pacientes acometidas pelo câncer, incluindo a doação de perucas às que estão em tratamento quimioterápico, de sutiãs a mulheres mastectomizadas, tratamento de beleza, entre outros.

Para mais informações, basta seguir o perfil @redefemininaamazonas no Instagram. Para doações à RFCC, a instituição disponibiliza o PIX [email protected]

