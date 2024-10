Saúde mantém funcionamento de unidades de urgência e emergência durante feriadão no AM

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informa que as 25 unidades de urgência e emergência de Manaus estarão funcionando, normalmente, durante o feriado em comemoração aos 355 anos da capital amazonense, celebrado na quinta-feira (25), além dos pontos facultativos decretados pelo governador Wilson Lima, sexta-feira (26) e segunda-feira (28), quando é celebrado o Dia do Servidor Público.

Estarão funcionando os três Hospitais e Prontos-Socorros (HPS) adultos e os três Hospitais e Prontos-Socorros da Criança (HPSC); as sete maternidades; os nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs); as duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) – Campo Sales, no bairro Tarumã, e José Rodrigues, na Cidade Nova –, além do serviço de emergência do Centro de Saúde Mental do Amazonas (Cesmam).

De acordo com a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, os SPAs e as UPAs atendem casos de urgência de baixa e média complexidades. Já os pacientes graves serão atendidos nos hospitais e prontos-socorros adulto ou infantil. “O atendimento nas nossas unidades de urgência e emergência seguem normalmente, assim como nas maternidades do Estado”, afirma.

No interior, Nayara Maksoud ressalta que todos os 61 municípios possuem unidades hospitalares com atendimento de urgência e emergência diariamente, em regime de plantão 24 horas.

As unidades que atendem consultas agendadas, como Centros de Atenção Integral à Criança (Caic), Centros de Atenção à Melhor Idade (Caimi) e Policlínicas, retornam às atividades na terça-feira (29/10). No feriado e ponto facultativo, os hospitais das fundações de saúde funcionam apenas para casos de emergência e de internação, em plantão 24 horas.

Na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (FCecon), o serviço de radioterapia funcionará normalmente na quinta-feira, sexta-feira e segunda-feira (24, 25 e 28/10), para as sessões de tratamento já agendadas. Os serviços de oncologia clínica e quimioterapia funcionarão somente na segunda-feira (28/10). O laboratório de análises clínica funcionará no feriado prolongado para atendimento aos pacientes de quimioterapia. O serviço de imagens funcionará somente na segunda-feira (28/10) para atendimento aos exames de ultrassonografia. Os demais serviços ambulatoriais e os setores administrativos retornam na terça-feira (29/10).

Na Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) não haverá atendimentos ambulatoriais nos dias 24, 25 e 28 de outubro. Somente funcionará o pronto atendimento 24 horas para pacientes da FMT-HVD. As demais atividades retornam na terça-feira (29/10).

No Hemocentro, o atendimento ambulatorial e a realização de exames laboratoriais funcionarão até esta quarta-feira (23/10), retornando na terça-feira (29/10), mas a doação de sangue funcionará normalmente, fechando somente na quinta-feira e no domingo (27/10). Os serviços de urgência e internação para os pacientes do Hemoam funcionarão normalmente.

