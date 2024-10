Novos espaços modernizam e ampliam o cenário turístico em Manaus

Em 355 anos, a cidade de Manaus expandiu suas opções de convivência voltadas às famílias por meio de grandes inaugurações. O Mirante Lúcia Almeida, o Parque Gigantes da Floresta e a primeira ‘Praça PET’ são algumas das últimas entregas da Prefeitura de Manaus. Segundo o especialista Israel Pinheiro, esses espaços são essenciais no fortalecimento dos laços da comunidade.

O Centro Histórico da Cidade, por exemplo, que é ponto de partida da expansão da capital amazonense, voltou a ser considerado uma opção para as famílias após prédios históricos serem revitalizados. O local onde antes as pessoas evitavam passar por insegurança e abandono, hoje recebe grandes eventos, como o festival Sou Manaus, durante os meses de setembro.

Do outro lado da cidade, as famílias que moram em locais mais afastados do Centro também foram beneficiadas no âmbito turístico. Em uma cidade que se expande a cada ano, nem todos possuem a capacidade logística para aproveitar os espaços mais afastados de seus bairros.

Com mais opções de lazer, a população celebra os avanços da área turística da cidade e espera que, além deste setor, a capital amazonense continue progredindo e acompanhando o desenvolvimento social dos manauaras.

Mirante Lúcia Almeida

O mirante Lúcia Almeida é o primeiro espaço público vertical da cidade. Inaugurado em abril, o local é uma das opções de lazer para as famílias manauaras. Situado no Centro Histórico de Manaus, o espaço arquitetônico oferece uma vista completa para o Rio Negro, além de opções de gastronomia.

Na terça-feira (23), o Mirante ganhou uma novidade: a instalação do primeiro skyglass de Manaus. A estrutura reúne 40 metros quadrados de piso de vidro laminado translúcido formado por oito placas de 43 milímetros cada na varanda principal.

Outra estrutura inaugurada no local é o Píer 355, que tem o intuito de movimentar toda a rede de atrações, embarques, desembarques, negócios, lazer e turismo no Centro da cidade.

Nesse sentido, a expansão e revitalização de áreas de turismo e lazer desperta na própria população um sentimento de valorização local e pertencimento, como explica o cientista social, Israel Pinheiro.

“A importância dos lugares de convivência é vital tanto no sentido do fortalecimento dos laços em comunidade, em bairros, em localidades no geral, dividindo essas três questões, porque você tem o bairro, que é delimitado pelo município, mas você tem o bairro que é aquele espaço onde as pessoas vivem. Tem esse espaço onde as pessoas podem praticar esportes, elas podem se expressar artisticamente, praticar algum tipo de hobby ao ar livre, e coletivamente é fundamental para o próprio bem viver das pessoas”, salientou.

Quem aprovou o espaço foi a advogada Bruna Lorena, moradora do bairro Novo Israel. Segundo ela, o local é a opção perfeita para levar o filho, pois o espaço conta com uma localização acessível para quem vem das demais zonas da capital amazonense.

“Eu estava buscando um lugar aberto, com vista para o rio/ponte e que eu pudesse levar meus pais e meu filho. O mirante foi uma ótima opção porque está muito bem localizado, é seguro, e ainda tem acesso ao píer, o que é um diferencial e torna o passeio ainda melhor. Nós adoramos o passeio e com certeza voltaremos lá mais vezes”, destaca a advogada.

Parque Gigantes da Floresta

Outro novo ponto turístico disponível em Manaus é o maior parque cênico, temático e lúdico da cidade, o Gigantes da Floresta, que fica localizado entre as avenidas Isaías Vieiralves e Olívia de Menezes Vieiralves, nos bairros Novo Aleixo e Tancredo Neves, nas zonas Leste e Norte da capital amazonense, respectivamente.

Inaugurado em julho, o local oferece um novo espaço de lazer para as famílias que não possuem tanta opções de entretenimento em seus bairros.

O parque tem a maior praça molhada de Manaus, com 3,6 mil metros quadrados; a maior cobra da Amazônia esculpida, com 30 metros; a “Árvore da Vida”, com 15 metros de altura por 15 metros de diâmetro; e dezenas de animais como onças, macacos, iguanas, peixes, répteis, aves e orquídeas, que compõem o ecossistema da Amazônia.

No último dia 10, a Prefeitura inaugurou a segunda etapa do parque que reúne animais cênicos de insetos, orquidário e aves, somando mais 500 elementos lúdicos e esculturas, com iluminação especial e 5 mil metros de grama sintética. O parque também possui entrada acessível para Pessoas com Deficiência (PcDs) e é totalmente gratuito.

As grandes estruturas chamaram a atenção de quem passava pelo local e isso motivou o cidadão Felipe Wallace a levar sua filha, Maria Aurora, ao local.

“Eu gostei, só que como era novidade na época, lotou. Mas deu para ela brincar legal. Tinham muito monitores para ajudar no acesso aos brinquedos. Indicaria como opção de lazer na cidade”, destacou o manauara.

Essa alternativa de entretenimento é fundamental para melhorar o desenvolvimento social da cidade, e até mesmo assegurar a saúde mental da população, segundo o Israel Pinheiro.

“Esses espaços públicos são vitais para que você possa respirar um pouco, para além daquela racionalidade instituída dentro do contexto das ordens econômicas do mundo. Então, é importante que a gente tenha isso, e tem sim um fomento à cultura e ao turismo, principalmente quando a gente está falando de espaços como parques”, enfatizou o cientista social.

Praça PET

Os ‘pais de pet’ também ganharam espaço para passear com seus animais de estimação em Manaus. Em abril, a população ganhou uma praça totalmente revitalizada, que reúne espaço para animais domésticos, parquinho para crianças, lanchonete e iluminação diferenciada, no Conjunto Kíssia, bairro Dom Pedro.

O secretário da Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Público, Sabá Reis, destacou que antes o local era degradado e agora, a população recebe mais uma alternativa de lazer.

“Agora, a praça está bonita e eu espero que as pessoas possam usar, tomar conta, porque isso não nos pertence mais. Isso é da comunidade. O que nós tínhamos que fazer, já fizemos, tudo em menos de um mês”, afirmou Sabá. Na época, o morador do Conjunto Kíssia, Henrique Oliveira, disse que ganhou um local para levar o seu pet todo dia. “É ótimo ter um espaço desse, para cachorro, porque às vezes o animal fica preso em casa ou a pessoa não tem um lugar para levar também. E como abriu essa área nova aqui, em um lugar bem acessível, é ótimo. E os cachorros vão amar, principalmente, pelo parque, pela grama, pois tem muitos cachorros que gostam de se esfregar e eu vou trazer ela aqui agora todo dia”, concluiu Henrique.

