Mulher é presa tentando embarcar com 2 kg de drogas no Aeroporto de Manaus

Uma mulher foi presa em flagrante na terça-feira (22), no momento em que tentava embarcar com 2kg de maconha envoltos no corpo no Aeroporto de Manaus. O voo tinha como destino a cidade de Recife (PE).

A apreensão ocorreu durante fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, onde a passageira foi identificada com volumes suspeitos sob suas vestimentas e foi detida.

A mesma estava em posse de uma passagem aérea com nome falso e já havia sido presa em flagrante pelo mesmo delito, sendo esta sua segunda prisão em vinte dias.

A suspeita foi encaminhada à Justiça Federal onde poderá responder pelo crime de tráfico de drogas.

*Com informações da assessoria

