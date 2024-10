Capacitação e geração de empregos transformam a vida de jovens em Manaus

Por meio de projeto voltado para o desenvolvimento social e a capacitação profissional, a vida profissional de jovens em Manaus tem sido impactada, oferecendo formação técnica em mecânica de motocicletas, permitindo que jovens da região, especialmente aqueles com menos recursos, ingressem no mercado de trabalho com uma qualificação valorizada.

O projeto Yamaha Way conecta a empresa à comunidade, proporcionando educação técnica e prática que transforma não apenas carreiras, mas vidas inteiras e tem como objetivo atender à crescente demanda do mercado por técnicos especializados, ao mesmo tempo, em que promove a inclusão social.

A formação oferecida envolve treinamentos teóricos e práticos, onde os participantes não apenas aprendem sobre mecânica de motocicletas, mas também são introduzidos à cultura de excelência e qualidade da empresa.

Um dos exemplos de sucesso desse projeto é o colaborador Gilmar, que, após um ano de treinamento e trabalho, teve sua vida transformada.

A história de Gilmar

Gilmar, atualmente Auxiliar Mecânico, é um dos jovens que passou pelo Projeto Yamaha Way. Antes de ingressar no programa, ele já possuía noções básicas de mecânica, mas foi via iniciativa que ele pôde se aprofundar no tema e se preparar adequadamente para o mercado de trabalho.

“Minha experiência no projeto foi excelente. Eu já tinha uma base de mecânica, mas com o curso, aprendi muito mais. Hoje aplico todo esse conhecimento no meu dia a dia na oficina”, conta Gilmar, que agora vê seu trabalho ganhar cada vez mais destaque.

Durante o treinamento, ele aprendeu a lidar com detalhes técnicos, como a medição precisa de peças e o uso dos termos corretos, o que foi essencial para seu crescimento profissional.

Após ser contratado pela Braga Motos, sua vida mudou significativamente. Com a estabilidade financeira conquistada, Gilmar conseguiu sair da casa de sua tia e passou a morar sozinho, assumindo novas responsabilidades.

“A sensação de fazer parte dessa equipe é incrível. O treinamento foi essencial para o meu desenvolvimento, e a equipe de profissionais é muito unida, sempre disposta a ajudar,” afirma Gilmar, que agora está concorrendo à vaga de Mecânico profissional.

Um impacto positivo para a comunidade

Mais do que uma iniciativa de capacitação técnica, o Projeto Yamaha Way representa o compromisso em investir no desenvolvimento humano e profissional das comunidades onde está inserida.

Ao criar oportunidades de primeiro emprego e capacitar jovens como Gilmar, a empresa não apenas atende à crescente demanda do mercado por mão de obra qualificada, mas também contribui para a transformação social, oferecendo a esses jovens a chance de construir um futuro mais promissor.

“Esse projeto é essencial para o desenvolvimento dos jovens e para a formação de profissionais qualificados. A Braga Motos acredita que investir em capacitação é uma forma de devolver à comunidade, oferecendo oportunidades reais de crescimento e inclusão. Ver a trajetória de pessoas como o Gilmar nos mostra que estamos no caminho certo”, destaca a gestora de pós-venda da Braga Motos, Bruna Rosa.

“Para os jovens que estão começando, meu conselho é: não desistam dos seus sonhos. Corra atrás, que você vai conseguir!”, conclui Gilmar, refletindo a motivação que o levou ao sucesso.

O impacto do projeto vai além da qualificação dos jovens participantes, também reforça a imagem da Braga Motos como uma empresa comprometida com a responsabilidade social e o desenvolvimento das comunidades onde atua, destacando seu papel na promoção de oportunidades e na construção de um legado positivo.

*Com informações da assessoria

