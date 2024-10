Homem é preso por triplo homicídio em Guajará, no AM

Mateus Fernandes Soares, de 26 anos, foi preso em flagrante na terça-feira (22), por um triplo homicídio ocorrido no mesmo dia, na comunidade Ouro Preto, na zona rural de Guajará, interior do Amazonas.

As vítimas foram identificadas como Adair José da Silva Nascimento, de 45 anos; Miguel Cavalcante da Silva, de 53; e Pedro Cavalcante da Silva, de 64.

De acordo com o delegado Adenilson Carlos, da 69ª DIP, na ocasião do crime, as vítimas teriam, supostamente, invadido a residência do autor e o homem teria efetuado disparos de arma de fogo contra elas.

“Recebemos a informação sobre o crime e, de pronto, saímos em diligências para localizar o autor. O homem foi preso no mesmo local onde o crime foi praticado e, em depoimento, ele alegou que a motivação teria sido a suposta invasão à sua casa”, falou o delegado.

Segundo o delegado, os corpos de Adair José e de Miguel foram encontrados no local do crime, exceto o de Pedro.

“Além da prisão do autor, também apreendemos alguns materiais como a espingarda usada para matar o trio, munições e entre outros. As investigações irão continuar para encontrar o corpo do homem, bem como averiguar se a motivação apontada pelo autor é verídica”, disse o delegado.

Mateus Fernandes Soares responderá por triplo homicídio e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱