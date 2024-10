Cavalo mecânico se desprende de carreta e causa congestionamento em avenida de Manaus

Um cavalo mecânico se desprendeu de uma carreta e bloqueou parte da Avenida das Flores, na tarde desta quarta-feira (23), em Manaus.

Testemunhas informaram que o motorista do veículo tentou fazer uma curva sentido Monte das Oliveiras, quando o acidente aconteceu.

O cavalo mecânico ficou atravessado na via pública, o que causou um congestionamento no local. Apesar do susto, não há registro de feridos.

Os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para orientar motoristas.

