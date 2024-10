Confira a programação cultural e esportiva para comemorar o aniversário de Manaus

Neste 24 de outubro são diversas as opções de entretenimento em celebração ao aniversário de 355 de Manaus, promovidas pelo Governo do Estado. Um circuito cultural e artístico contempla exposições visuais, exibição de filmes, espetáculos entre outras atrações.

Também faz parte da programação, torneios esportivos e, na sequência, atrações musicais, resultado da parceria entre as secretarias estaduais de Cultura e Economia Criativa e de Desporto e Lazer.

“A cultura e o esporte são ferramentas transformadoras que promovem a inclusão social. O trabalho associado das secretarias atende a esta proposta, que será levada às várias zonas de Manaus, proporcionando o lazer, atividade física e música”, afirma o secretário de Cultura e Economia Criativa em exercício, Candido Jeremias.

Largo de São Sebastião

Nesta quinta-feira (25/10), às 17h, o Largo de São Sebastião, Centro de Manaus, será o palco da entrega do equipamento cultural itinerante MovCeu. A van adaptada é uma iniciativa do Ministério da Cultura, entregue ao estado do Amazonas, que irá levar ações culturais para áreas ocupadas por famílias de baixa renda, municípios rurais e urbanos, com restrições para construção de equipamentos culturais públicos.

Biblioteca, tela para exposições virtuais, projetor de cinema de rua, palco, estúdio de gravação, entre outros usos culturais, fazem parte do acervo do MovCeu. A entrega do equipamento será marcada com diversas atividades no Largo de São Sebastião, entre 17h e 19h30, incluindo recreação infantil e lúdica, espetáculo musical da companhia Metamorfose, e oficina de quadrinhos “Desenhando com Formas Geométricas”, com Eunuquis Aguiar. Todas as atividades são gratuitas.

Teatro Amazonas

Ainda na quinta, o Teatro Amazonas recebe, às 20h, o espetáculo “Beiradão”, protagonizado pela Orquestra de Violões do Amazonas e o Corpo de Dança do Amazonas. Os corpos artísticos do estado vão celebrar as raízes amazônicas, ao som da música oriunda da beira do rio, além da participação de convidados especiais. No repertório, sucessos de Teixeira de Manaus, Oséas, André Amazonas, Chico Cajú, Gonzaga Blantes entre outros. A classificação é livre e os ingressos estão à venda no www.shopingressos.com.br e na bilheteria do teatro. Plateia e frisas, R$ 10 e demais lugares são gratuitos.

Na sexta-feira e sábado (25 e 26/10), às 20h, o Teatro Amazonas será o palco do 13º Encontro de Tenores do Brasil, reunindo grandes nomes nacionais da música erudita, como Thiago Arancam, Samuel Wallace, Fernando Portari, Daniel Menezes e o convidado internacional Noé Moreno, do México. Também faz parte do elenco, o tenor idealizador do evento, o amazonense Miquéias William. O concerto, acompanhado pela Amazonas Filarmônica, terá a regência de Otávio Simões e a participação do poeta Celdo Braga. Classificação livre e venda de ingressos pelo www.shopingressos.com.br e na bilheteria do teatro.

Cineteatro Guarany

No sábado (26/10), às 19h, o Cinetearo Guarany, avenida Sete de Setembro (ao lado do Palácio Rio Negro), no Centro, será exibido o filme “O Poema”, de Regina Melo. Contemplado pela Lei Paulo Gustavo do Governo do Estado, a obra inicialmente literária, da década de 80, recebeu adaptação à linguagem cinematográfica.

O poema escrito em meio a ditadura militar, onde muitos acontecimentos conturbados emergiram no país, também é uma homenagem aos artistas brasileiros tropicalistas. Com 25 minutos de duração, em preto e branco, com detalhes em cor, o filme foi produzido e gravado no centro histórico de Manaus. Classificação de 14 anos, entrada gratuita.

Casa das Arte e Galeria do Largo

Diversas exposições seguem em cartaz na Casas das Artes e na Galeria do Largo, ambos espaços estão localizados no entorno do Largo de Sebastião e funcionam de quinta-feira a domingo (24 a 27/10), das 15h às 20h. Entrada gratuita. Na Casa das Artes, estão disponíveis: “Sinhás da Minha Vida – Olhar sobre a Sutileza da Sinhazinha da Fazenda”, de Paulo Rojas; “Gotas de Saberes – Rios de Mudança”; “Manaus Photo”, de Cleomir Santos e “Traços e Cores: Expressões do Liceu” – Mostra Coletiva dos alunos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro.

Na Galeria do Largo, seguem em cartaz as mostras: “1 Climax para 1 Bicho de Casco”, de Adroaldo Pereira; “Documentos e Identidades”, de Maria do Rio Negro; “Banho de Rio”, de Paulo Dessana; “Cola com Noix” – mostra coletiva de lambes; “Potências do Corpo Feminino”- Shibari Art, de Suelen Siqueira; “Pintacuia Hiperbólico”, de Marcelo Rufi e a mostra de vídeos Largo de Imagens, com curadoria de Darlan Guedes.

Cultura e esporte

A programação se estenderá nos dias 25 e 26 de outubro, das 18h às 22h, nos locais a seguir:

Sexta-feira (25/10)

Torneio de Futebol Sub 17, Adulto e Master

Local: Campo do Passarinho, Colônia Terra Nova

Atrações: DJ Paulo Jr e a Banda Freelance

Torneio de Futevôlei

Local: Novo Israel, ao lado da Escola Estadual Antogildo Pascoal Viana)

Atrações:DJ Alberto Lucas e Marcelo Gavião

Atividades esportivas – Campo do Santos Dumont

Local: Conjunto Santos Dumont, bairro da Paz

Atrações: DJ Ravi Veiga e Grupo Sempre Estelas

Sábado (26/10)

Torneio de Futebol Adulto

Local: Jorge Teixeira, Campo do Casinha Branca

Atrações: DJ Luciano e Banda Gang do Forró

Torneio de Futebol Master

Local: CDC da Compensa

Atrações: DJ Marcinho Lira e Forró Du Imperador

