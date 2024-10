Polícia da Espanha prende quatro torcedores por campanha racista contra Vini Jr

Suspeitos orientaram a torcida do Atlético de Madrid a usar máscaras para insultar o atleta do Real Madrid e dificultar a identificação

A Polícia Nacional da Espanha prendeu quatro torcedores do Atlético de Madrid acusados de liderar uma campanha de ódio contra o jogador Vinícius Júnior, do Real Madrid, antes do clássico entre as equipes em 29 de setembro. A investigação começou na semana do jogo, após três denúncias feitas pela LaLiga sobre publicações nas redes sociais com conteúdo racista contra o atleta brasileiro.

Nas publicações, os torcedores incitavam os seguidores a insultar Vini com ofensas racistas no estádio Metropolitano. Os quatro homens, com idades entre 24 e 26 anos, foram detidos por promover a campanha usando a hashtag #metropolitanoconmascarillas, que sugeria aos torcedores que usassem máscaras para dificultar sua identificação.

A campanha, amplamente divulgada nas redes sociais, chegou a ter 1,7 bilhão de visualizações e gerou mais de 7 mil tuítes e 56.000 interações, segundo o site espanhol Marca. Diante da repercussão, a LaLiga apresentou a denúncia.

As prisões dos investigados aconteceram nos dias 14 e 15 de outubro. Eles foram acusados de incitação ao ódio e colocados à disposição da justiça. A polícia não descarta novas detenções.

Casos recorrentes

Este não é o primeiro caso em que torcedores são punidos por comportamento racista. Há cerca de um mês, um tribunal de Palma de Mallorca condenou um torcedor a um ano de prisão por insultos racistas contra Vinícius Jr. e Samu Chukwueze, jogador do Villarreal.

*Com infamações SBT News

