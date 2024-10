Damares e Boi Manaus; veja programação da festa da cidade nesta quinta

Em comemoração aos 355 anos de Manaus, a cidade se prepara para uma programação especial com atrações musicais que prometem animar os manauaras. O anfiteatro da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, será o palco de um show gospel, destacando a talentosa cantora Damares. O evento começará às 18h30 e contará com uma série de artistas que irão embalar a noite com muita música.

O tradicional “Boi Manaus”, símbolo das festividades de aniversário da cidade, será realizado nesta quinta (24) e sexta-feira (25), no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho, no Sambódromo.

O evento contará com a apresentação dos bois Corre Campo, Garanhão e Brilhante, além da apresentação completa dos bois Caprichoso e Garantido, com os itens oficiais.

Programação do Anfiteatro da Ponta Negra – Quinta-feira (24)

Eriberto Gapa – 18h30

Peniel Music – 19h30

Krisna Penut – 20h30

Tony Salles – 21h30

Damares – 22h30

Programação do Boi Manaus no Sambódromo – Quinta-feira (24)

Nenem do Boi / Denis Martins – 19h

Luciano Araújo / Márcio do Boi – 19h30

Mara Lima / Luanita Rangel – 20h

Carlos Batata / Helen Verás – 20h30

Boi Corre Campo – 21h

Arlindo Neto / Klinger Jr. – 21h30

Leonardo Castelo – 22h

Fabiano Neves – 22h30

Carlinhos do Boi – 23h

Show do Boi Caprichoso – 23h30

Israel Paulain & Batucada do Garantido – 0h30

Prince do Caprichoso – 1h

Sebastião Jr. – 1h30

Grupo Kboclos – 2h

Rei Azevedo & Grupo Toada de Roda – 2h30

Sexta-feira (25)

Felipe Jr. & Ianayra – 19h

Boi Brilhante – 19h30

Boi Garanhão – 20h

Bruno Costa / Cezar Pinheiro – 20h30

Paulinho Viana / Jardel Bentes – 21h

Márcia Siqueira / Márcia Novo – 21h30

Canto da Mata – 22h

Tony Medeiros / P.A Chaves – 22h30

Edilson Santana – 23h

Show Boi Garantido – 23h30

Patrick Araújo & Marujada de Guerra – 0h30

David Assayag – 1h

Edmundo Oran – 1h30

J. Paulo Faria / Curumins da Baixa – 2h

Jr. Paulain – 2h30

