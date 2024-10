Ícone do boxe brasileiro, Maguila morre aos 66 anos

O ex-boxeador José Adilson Maguila morreu aos 66 anos, nesta quinta-feira (24). A informação foi confirmada pelo Instituto Maguila.

Maguila sofria de ETC (encefalopatia traumática crônica), doença com os mesmos sintomas do Alzheimer, mas causados por golpes repetitivos na cabeça – condição comum em ex-boxeadores.

Maguila lutou 85 vezes na carreira, com 77 vitórias, e tem entre os títulos um Mundial de Boxe, pela Federação Mundial de Boxe, em 1995, entidade contestada na época.

Das vitórias de Maguila, 68 foram por nocaute.

O sergipano atuou nos pesos pesados por 17 anos como profissional.

*Com informações CNN

