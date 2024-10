Artistas valorizam a cultura manauara em aniversário de Manaus

No dia 24 de outubro, Manaus celebra 355 anos de história, um marco que reflete a rica cultura amazônica e a diversidade de sua população. Neste contexto, os artistas manauaras desempenham um papel fundamental na valorização da cultura local, trazendo à tona a identidade e as tradições que moldam a cidade.

Artistas de diferentes áreas, como escritores e grafiteiros, têm se destacado por suas iniciativas que promovem a cultura da capital amazonense. Eles compartilham suas experiências e a importância de seu trabalho para a valorização da cultura local.

A voz dos escritores

Jan Santos é escritor de fantasia e busca sempre incorporar as identidades da nossa região em seu trabalho. “Manaus é ribeirinha, com todas as singularidades que isso traz. Procuro levar isso também para o meu trabalho como educador e agente cultural, sempre buscando manter o que nos torna especiais em evidência”, detalhou Jan Santos.

Para o escritor, em um mundo globalizado, é fundamental que não nos percamos nas influências externas. “Tenhamos orgulho dos nossos rostos, das nossas cores e das nossas histórias, especialmente aquelas mágicas que nossos antepassados contavam. Que nesses 355 anos, nos orgulhemos do que só nós podemos oferecer ao mundo”, completou.

Arte nas ruas

O grafiteiro Fábio Silva, estudante de Educação Física na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), também se dedica a retratar temas regionais em seu trabalho. “Os clientes sempre procuram temas regionais. Por exemplo, fiz um trabalho para a prefeitura (de Manaus) sobre o Dia do Índio. Eu fiz um mural referente a isso, contando um pouco da história, do que aconteceu, e esse mural tem o mapa da cidade do Manaus. E um desenho na praça Dom Pedro, e lá eu conto um pouco dessa história. Os clientes sempre me procuram para temas regionais, tudo envolvendo a nossa cultura indígena e coisas referentes à fauna”, explicou Fábio, ressaltando que essa abordagem permite eternizar as histórias da cultura manauara através da arte.

Para Alessandro Hipz, artista urbano com 24 anos de experiência na cidade de Manaus, o trabalho nasce do orgulho em que o manauara tem de ter nascido na capital amazonense. “Essa cultura é tão bonita, tão rica, tão diversa, seja na culinária, seja nas artes de uma forma em geral, seja pelo meio da representação do nosso povo mesmo, que a gente consegue ter essa ligação tanto do urbano quanto do povo interiorano, ribeirinho. O meu trabalho busca exatamente isso, exaltar essa característica do nosso povo, da nossa região”, detalha Hipz, que é grafiteiro, muralista e produtor cultural.

Valorização dos artistas locais

Apesar do talento e da dedicação dos artistas, muitos ainda enfrentam desafios para se estabelecer no cenário cultural. A falta de incentivo e de espaços adequados para a exposição de suas obras são algumas das barreiras mencionadas. Jan Santos espera que os artistas tenham mais força para exigir ações e políticas que permitam a valorização da cultura local. “Espero que sejamos mais firmes e que tenhamos mais garra para colorir nossa cidade e celebrar nossas raízes. Que sejamos onças”, afirma Jan.

“O que eu espero de Manaus é que tenha esse espaço para os artistas, que eles sejam muito valorizados. […] Eu ainda acho que é muito desvalorizado, pelo menos para mim. Até porque eu vejo que existem artistas que são contratados que vêm de fora. E tem muito artista bom aqui na cidade de Manaus”, acrescentou Fábio Silva.

“Eu espero que Manaus seja mais carinhosa com seus próprios artistas, com os representantes da nossa cultura de uma forma geral. A gente entende que a valorização só vem quando, geralmente, esses artistas precisam sair de Manaus, ganhar uma notoriedade fora para poder ter esse reconhecimento dentro da cidade. Isso é complicado, é ruim. Então eu espero que nós tenhamos mais orgulhos um dos outros, que a gente saiba a importância que a arte tem na promoção da nossa cidade, na promoção da nossa cultura”, conclui Hipz.

Desejos para o futuro da cidade

Ao refletir sobre os 355 anos da cidade, os artistas expressam os desejos para data de aniversário. A capital amazonense, de rica diversidade cultural, incluindo artes, festas, culinária, música e artesanato, também é um importante ponto de turismo, atraindo visitantes interessados em suas belezas naturais e na biodiversidade única da região.

“Desejo que Manaus se torne cada vez mais acolhedora, cuidando da nossa cultura e do meio ambiente. Precisamos ter um olhar mais carinhoso para nossa cidade. E seja mais arborizada”, disse Alessandro Hipz.

Para os artistas, é essencial que a cidade priorize não apenas o desenvolvimento econômico, mas também a preservação de suas tradições e a valorização de sua cultura.

À medida que Manaus completa 355 anos, é fundamental reconhecer e apoiar os artistas que trabalham incansavelmente para valorizar a cultura local. Com iniciativas que promovem a identidade manauara e a inclusão da comunidade, celebrando sua diversidade e riqueza para as futuras gerações. A união entre artistas, comunidade e poder público será necessário para o florescimento da cultura manauara, criando um futuro mais sustentável e vibrante para todos os seus habitantes.

