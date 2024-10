‘Luau MTV’, programa icônico dos anos 2000, retorna com L7nnon e Falcão

O Luau MTV, um dos programas mais icônicos dos anos 2000, está de volta. A MTV e a cerveja Corona anunciaram o retorno do especial de música, que marcava a chegada do verão em regiões do Brasil. O ‘Corona Luau MTV’ será gravado no Preá, no Ceará, e tem estreia prevista ainda para este ano na MTV, Pluto TV e YouTube.

Baseado no formato criado pelo Grupo Abril, o ‘Corona Luau MTV’ celebra os dez anos de presença de Corona no Brasil no espaço que mais representa a marca: a praia.

Nesta edição especial, o ‘Corona Luau MTV’ terá como atração um feat. inédito no cenário musical brasileiro, entre L7nnon e Marcelo Falcão, e será comandado por Bella Campos. Além disso, contará com Pedro Scooby apresentando bastidores e a participação especial de Sarah Oliveira apresentando entrevistas e bastidores.

L7nnon, Bella Campos, Falcão, Sarah Oliveira e Pedro Scooby participam desta edição. Foto: Divulgação

O retorno do programa, que já contou com apresentações icônicas de artistas, promete ser lendário e trazer o melhor de um encontro de gerações em um cenário paradisíaco.

Sobre o Luau MTV

Programa icônico dos anos 90 e 2000 criado pela Editora Abril, o Luau MTV foi, anualmente, uma celebração da chegada do verão. Durante a estação, a marca reunia nomes da música nacional e internacional para tocar a beira mar, no melhor formato acústico com violão e percussão, criando uma atmosfera de celebração e conexão entre artistas e fãs.

O cenário tropical, as apresentações e a presença marcante de personalidades da televisão tornaram o Luau MTV um marco na cena cultural brasileira, simbolizando a liberdade e a criatividade do público jovem. A primeira edição foi ao ar em 1997 e, dentre os artistas que participaram, ao longo dos anos, estão Ivete Sangalo (1998), Charlie Brown Jr. (1999), Cássia Eller (2002) e Nando Reis (2007).

