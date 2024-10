VÍDEO: réu tenta enganar juiz em audiência e se esconde debaixo da mesa

Para tentar enganar um juiz, um homem alvo de um processo no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Paraná se escondeu debaixo da mesa durante uma audiência, na quinta-feira (24). O magistrado havia questionado se o réu e o advogado estavam na mesma sala, o que o defensor negou.

O juiz Thiago Mira perguntou ao advogado Robinson de Almeida: “O Ricardo [cliente] estava na mesma sala que o senhor?”, ao que Almeida respondeu: “Não. Ele está na sala de baixo”. O réu não poderia ter acesso a um depoimento, da outra parte, que seria tomado na ocasião.

O magistrado, insatisfeito, insistiu: “O senhor consegue girar a câmera? Porque parece que a janela é parecida”. Nesse momento, o cliente entra debaixo da mesa. Os outros participantes da audiência tentaram conter o riso, em vão. O juiz, por outro lado, se irritou.

“Só pode ser piada mesmo. Doutor, eu vou oficiar a OAB. É uma palhaçada e uma falta de respeito”, alertou o juiz, pouco antes de suspender a audiência. O TRT acusou o advogado de “ludibriar o magistrado e a Justiça”.

*Com informações do Metrópoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱