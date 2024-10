Funcionária é encontrada morta dentro de forno de supermercado

Uma funcionária do Walmart, Gursimran Kaur, de 19 anos, foi encontrada morta dentro de um forno industrial da padaria de uma filial da rede de supermercados em Halifax, no Canadá. O corpo foi descoberto no último sábado (19) pela própria mãe da jovem, que também trabalhava no local.

As duas compartilhavam o turno no supermercado há dois anos. A mãe de Gursimran começou a se preocupar quando não teve notícias da filha por mais de uma hora. Enquanto colegas acreditavam que ela estava ajudando um cliente, a mãe decidiu procurá-la após Gursimran não atender o telefone.

A mãe abriu a porta do forno industrial quando outro funcionário notou um vazamento vindo do local. “Imagine o horror que a mãe dela passou ao abrir o forno”, declarou um porta-voz da família em uma página de arrecadação de fundos.

A polícia local está investigando a morte de Gursimran Kaur, mas ainda não definiu se o ocorrido foi um crime ou um acidente.

“A investigação está em andamento. Estamos colaborando com a Saúde e Segurança Ocupacional e o Gabinete do Médico Legista. Permitimos que eles realizem seu trabalho, então não há atualizações no momento”, informou a Polícia Regional de Halifax ao New York Post.

Gursimran morava no Canadá há alguns anos, e seu pai e irmão, que estão na Índia, tentam chegar ao país, segundo a página de arrecadação de fundos.

