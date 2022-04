Obras seguem para recuperar rede de drenagem na avenida Umberto Calderaro

Manaus (AM) – A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), deu início, na noite desta quarta-feira (20), à ação emergencial de manutenção das redes de drenagem profundas que romperam em frente ao Centro de Cooperação da Cidade (CCC), na avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, zona Centro-Sul, causando o afundamento de um trecho da pista e consequentemente uma cratera na via.

Em pronta-resposta, de forma imediata a área foi isolada e os trabalhos iniciados pelas equipes de obras do município, devendo se estender até o próximo domingo (24), aproveitando o feriado de Tiradentes, e o fim de semana, quando o fluxo de veículos é menor, causando menos transtornos.

De acordo com o secretário da Infraestrutura, Renato Júnior, as ações serão realizadas de forma definitiva, pois há nove anos a via vem apresentando problemas.

“Estamos iniciando essa força-tarefa aqui na avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho e vamos trocar toda a tubulação antiga, resolvendo esse problema recorrente. Estamos interditando essa área para que as nossas equipes possam trabalhar de forma segura, a previsão é que elas permaneçam trabalhando assim até o próximo domingo, diuturnamente, aproveitando o feriado, quando o fluxo de veículos fica reduzido. A determinação do prefeito David Almeida é para executarmos o serviço de forma definitiva, evitando que o transtorno venha a se repetir”, pontuou Renato.

Máquinas retroescavadeiras, tratores, caminhões e mais uma equipe especializada em implantação de drenagens estão atuando na obra. Ao final dos serviços o trecho da via será recapeado e a trafegabilidade reestruturada.

Monitoramento

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) está com uma equipe permanente no local, orientando condutores e mantendo a segurança do tráfego na via até a liberação do espaço.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manaus receberá 40 núcleos esportivos e recuperação de espaços

Obra de substituição em rede de drenagem avança no igarapé do Mindu

Avenida Umberto Calderaro será interditada para obras emergenciais