Homem que matou companheira a tiros no interior do AM é condenado a 28 anos de prisão

Fábio Ferreira Rodrigues foi condenado a 28 anos de prisão em regime fechado pelo crime de homicídio qualificado (feminicídio) contra sua companheira Valcimara Monteiro Lemos. O crime ocorreu no ano de 2020 no Município de Itacoatiara, interior do Amazonas.

No dia do crime, após passar a tarde e a noite do dia anterior ingerindo bebidas alcoólicas na companhia de três amigos, Fábio retornou para a residência do casal onde estavam Valcimara e a irmã, ambas dormindo. Chegando ao local do fato, Fábio estava em posse de uma arma de fogo e acordou a vítima perguntando a ela onde estariam as munições do armamento.

Após Valcimara responder que não sabia onde estavam as munições, ele pediu que a irmã de Valcimara os deixasse a sós no cômodo. Ela saiu do quarto, deixando a porta entreaberta, e ficou na cozinha da residência. Ainda na cozinha, ela ouviu o casal discutindo e Fábio acusando a vítima de estar lhe traindo.

Ao observar pela fresta deixada na porta, a irmã pôde ver Fábio segurando a vítima pelo pescoço com uma das mãos, enquanto segurava a arma do crime contra o rosto da vítima com a outra. Nesse momento, segundo a irmã, Valcimara suplicava por sua vida, mas Fábio atirou contra a companheira, matando-a no local.

Fábio Ferreira Rodrigues respondia ao processo em liberdade e esteve presente no julgamento.

Diante da condenação, o magistrado André Luiz Muquy decretou a prisão em plenário para a imediata execução provisória da pena.

*Com informações da assessoria

