Fecomércio AM aponta cenário otimista para o comércio varejista em Manaus

A Pesquisa Sondagem de Vendas, realizada pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (Ifpeam), revelou um cenário otimista para o comércio varejista de Manaus durante o Dia das Crianças 2024.

O levantamento, feito com 297 empresas nos dias 14 e 15 de outubro, mostrou que 67% dos entrevistados reportaram aumento nas vendas em comparação ao ano passado, o que representa uma alta de 29% em relação a 2023.

Dentre os segmentos com maior crescimento destacaram-se vestuário, brinquedos, artigos esportivos e perfumaria.

A pesquisa destacou ainda o avanço do e-commerce, com 69% das empresas amazonenses utilizando plataformas de venda online.

O valor médio de compras por consumidor foi de R$ 233,85, um aumento de 34% em relação ao valor registrado em 2023, que foi de R$ 173,91.

Esse crescimento confirma o otimismo entre os comerciantes, que também se refletiu na preparação do estoque: 46% dos empresários afirmaram que aumentaram seu estoque para esta data.

No que diz respeito aos meios de pagamento, houve uma mudança significativa no comportamento dos consumidores, com 80% das transações realizadas à vista (Pix, dinheiro ou débito), em contraste com o ano passado, quando o cartão de crédito dominava a preferência.

Segundo o levantamento, promoções e ofertas foram os principais atrativos para 53% dos clientes, seguidos de brindes e sorteios (23%). Apenas 16% das empresas não realizaram ações para atrair o público.

Mão de obra temporária e segurança

Para 34% das empresas da pesquisa, a contratação de mão de obra foi necessária (101 empresas). Em relação à segurança pública, 95% dos empresários afirmaram que não houve registro de furtos ou assaltos durante o período. Em 2023, essa sensação de segurança era de 83%.

Expectativas para Black Friday e Natal

Os lojistas estão otimistas em relação às vendas futuras, especialmente durante a Black Friday e o Natal. De acordo com a pesquisa, 45% dos empresários esperam um aumento entre 11% e 35% nas vendas, 13% esperam um crescimento entre 36% a 49%, e 14% aguardam um crescimento acima de 50%.

*Com informações da assessoria

