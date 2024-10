Rede de distribuição de gás natural passa a ser georreferenciada no AM

Prestes a completar 14 anos de operação, a Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) contabiliza um novo avanço. A concessionária dos serviços públicos de distribuição e comercialização de gás natural (GN) passou a empregar a tecnologia do Sistema de Informações Geográfica (SIG) para realizar o georreferenciamento da malha da rede de distribuição de gás natural (RDGN).

A tecnologia proporciona o armazenamento de informações técnicas sobre os elementos da rede de distribuição, abrangendo gasodutos, estações de regulagem e válvulas, bem como dados consolidados, como total de rede construída e planejamento de expansão. Essa função favorece ainda mais a gestão eficiente dos ativos e tomadas de decisão importantes, como o desenvolvimento de estratégias de construção e de alocação de investimento.

As informações georreferenciadas também contribuem para aprimorar a capacidade de rastreabilidade da rede de gás natural.

“Aliado à eficiência do corpo técnico especializado com o qual contamos, a implantação do georreferenciamento na Companhia possibilita uma abordagem integrada e tecnologicamente avançada para a gestão da infraestrutura, resultando em maior eficiência, segurança e conformidade regulatória”, ressalta o gerente de Engenharia da Cigás, Luiz Carlos Nogueira.

O georreferenciamento é um procedimento por meio do qual é feito o levantamento de ativos (bens e recursos) baseado em coordenadas geográficas, com alto nível de precisão. Esse trabalho é fundamentado em Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia Nacional e em resoluções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB). As informações coletadas pela Cigás passam por verificação quanto à conformidade com as normas e resoluções.

Atualmente, a rede de distribuição de gás natural está com 304 quilômetros de extensão. Essa infraestrutura possibilita o atendimento de unidades consumidoras dos segmentos termelétrico, industrial, veicular, comercial, residencial e autogeração/liquefação. Hoje, a concessionária conta com 21,3 mil unidades consumidoras (UC’s) contratadas.

*Com informações da assessoria

