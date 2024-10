“Amazonense tem o bodó grande”, dispara Ruivinha de Marte

A influenciadora digital Ruivinha de Marte voltou a viralizar nas redes sociais após fazer uma declaração polêmica.

Ao comentar sobre as pessoas virem de fora para casar com alguma mulher do Amazonas, a ex-fazenda dispara “as amazonenses têm o bodó grande”.

”As meninas aqui do Amazonas todas têm a ‘xeury’ grande, já é a marca delas. Se tu ver alguma pessoa que veio de fora, de outra cidade, para namorar, casar com uma amazonense, tu já sabe o porquê”, disse a influenciadora.

Na sequência, a Ruivinha diz que por conta disso, é possível reconhecer uma amazonense na praia, por exemplo.

”Amazonense tem o bodó grande, te juro, quer conhecer uma amazonense na praia, já sabe, o tamanho do ‘cururu,”, finalizou.

