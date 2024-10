Musical ‘República Lee’, idealizado por Cella Bártholo, recebe três indicações

Os vencedores do prêmio serão anunciados em uma cerimônia que será realizada no próximo dia 26 de novembro

Idealizado pela artista amazonense Cella Bártholo, o espetáculo “República Lee – Um Musical ao Som de Rita”, recebeu três indicações ao sétimo Prêmio Destaque Imprensa Digital, voltado para o teatro musical.

São eles: Musical Brasileiro, para a In Cena Produções; Dramaturgia Original, para o autor e diretor Tauã Delmiro; e Atriz Coadjuvante, Ingrid Klug.

O musical estreou em julho deste ano e cumpriu uma temporada de dois meses de casa cheia, no Teatro Viradalata, em São Paulo.

O espetáculo está previsto para estrear também no Rio de Janeiro, no próximo ano. Cella, que também faz parte do elenco de República Lee, como a personagem Jullie, celebra as indicações.

“É o reconhecimento de um trabalho feito com muita dedicação e um impulso para os novos produtores e artistas”, ressalta Cella, diretora artística da In Cena Produções.

Em uma grande homenagem à cantora e compositora Rita Lee, a In Cena Produções realizou um espetáculo não-biográfico com texto e direção de Tauã Delmiro.

Na equipe criativa, participaram Cella Bártholo (idealização), Hugo Kerth (direção musical e arranjos) e Débora Polistchuck (coreografias e assistência de direção).

Com o objetivo de fomentar o segmento de musicais brasileiro, a In Cena pretende investir em projetos inéditos e nacionais.

“A gente sabe que tem muitos artistas talentosos aqui nas áreas de dramaturgia, composição, dança, e queremos fomentar esse mercado. Além disso, homenagear também grandes nomes brasileiros, como a Rita Lee”, completa Cella.

“República Lee – Um Musical ao Som de Rita” acompanha a história de cinco jovens, moradores de uma república na cidade de São Paulo, entre os anos de 1968 e 1969.

O grupo está engajado em produzir, dentro do apartamento onde mora, um curta-metragem de ficção científica, com baixo orçamento.

A trama dentro da trama é baseada em longas-metragens de sci-fi dos anos 1950, como “O dia em que a Terra Parou”, “A invasão dos discos voadores” e “O Ataque da Mulher de 15 Metros”.

No elenco, estão Cella Bártholo (Jullie), Caio Nery (Caio), Rodrigo Salvadoretti (Danilo), Ingrid Klug (Sarah), Pedro Balu (Darín) e João Ferreira e Luiza Cesar (swings).

A dramaturgia do musical é embalada por canções clássicas do repertório de Rita Lee, como “Agora só falta você”, “Nem luxo, nem lixo”, “Alô, alô, Marciano”, “Desculpe o auê” e “Mutante”.

“A maior inspiração do enredo foram as canções da Rita e, a partir delas, buscamos absorver o caráter disruptivo presente nas letras e melodias. Embora o espetáculo não seja uma biografia da vida da artista, os cinco personagens são desdobramentos da personalidade transgressora dela”, explica o autor e diretor Tauã Delmiro.

A comédia musical sintetiza a efervescente cena cultural paulista do final da década de 1960, que assistiu florescer o trabalho de artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Os Mutantes.

“Um caldeirão de experimentos artísticos que possibilitou o nascimento da Tropicália e a construção da identidade do rock nacional, ritmo que fez de Rita Lee sua principal representante”, ressalta Cella Bártholo.

O espetáculo surpreendeu o público ao proporcionar uma experiência multilinguagem, unindo teatro e cinema. A partir da interação de cenas teatrais, takes pré-gravados e outros filmados ao vivo, é construído um filme na presença do público.

A partir do universo lúdico e disruptivo da lírica de Rita, a narrativa aborda a rebeldia de uma juventude que rompeu paradigmas e quer ser fonte de inspiração para os espectadores.

“Em sua autobiografia, Rita revela sua enorme paixão pelo cinema. Esse fato me inspirou a escrever uma dramaturgia que dialogasse teatro e audiovisual. Levei essa ideia para Cella e ficamos confiantes de que conseguiríamos desenvolver uma obra instigante e inovadora”, adianta Tauã.

