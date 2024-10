VÍDEO FORTE: Jovem morre e outra fica em estado grave em acidente de moto no AM

Vítimas perderam o controle do veículo e colidiram com um poste.

Ananda Souza, uma jovem de 18 anos, morreu em um acidente na manhã deste sábado (26) em Parintins, Amazonas. Outra jovem, Evelyn Tavares, de 19 anos, está em estado grave. Veja o acidente no vídeo abaixo; atenção, imagens fortes.

O acidente ocorreu por volta das 6h no bairro Paulo Corrêa, envolvendo duas motos. As vítimas perderam o controle do veículo e colidiram com um poste.

Câmeras de segurança registraram o momento da colisão. As motos seguiam na mesma direção, mas o motorista de uma delas, ainda não identificado, fez uma manobra para contornar a rua. As jovens, que vinham atrás em alta velocidade, não conseguiram desviar e se chocaram.

Equipes da Central de Resgate de Parintins prestaram socorro e levaram as vítimas ao hospital. A polícia investiga o caso.

