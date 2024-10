Amazonas perde para Goiás em jogo atrasado da 18ª rodada da Série B

O Amazonas sofreu revés para o Goiás (GO), por 1 a 0, em duelo atrasado da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, nesta sexta-feira (25), no estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha. O gol do jogo foi marcado por Juninho. Depois de duas partidas em terras goianas, a Onça irá atuar diante da sua torcida na próxima rodada.

O jogo

O primeiro lance perigoso foi da Onça. Matheus Serafim desarmou o adversário, arriscou de fora da área, Tadeu fez uma grande defesa e no rebote Erick Varão mandou para fora. Aos 10, Diego Torres cobrou escanteio na cabeça de Erick Varão, que obrigou Tadeu a voar no canto esquerdo e espalmar.

O Goiás respondeu com uma bola na trave. Aos 12, Sander bateu cruzado para o meio da área, Jhon Vasquez completou de pé direito e quase abriu o placar. Quatro minutos depois, Rafael Gava cobrou falta, Marcão voou no canto para defender e no rebote Juninho chutou pela rede do lado de fora.

O time goiano seguiu criando oportunidades. Em jogada trabalhada dentro da área, Juninho emendou um chute forte de canhota e Marcão mandou para escanteio. Aos 27, o Goiás trabalhou a bola pelo meio até chegar em Rildo, que girou e chutou para fora.

O Amazonas tinha menos a bola e apostava nos contra-ataques. Aos 38, Matheus Serafim recebeu lançamento pela ponta esquerda, entrou na área, puxou para a perna direita, finalizou rasteiro e Tadeu encaixou. Aos 42, o Goiás fez uma triangulação dentro da área do Amazonas, Dieguinho dominou no peito e chutou para fora na saída de Marcão. Na jogada seguinte, em contra-ataque, Diego Torres acionou Ênio, que bateu colocado e Tadeu mandou para escanteio. Na cobrança, o meia argentino da Onça quase marcou um gol olímpico.

Nos acréscimos, Cauan Barros tomou dois cartões amarelos em sequência e foi expulso. E deu tempo do Goiás abrir o placar. Juninho, de fora da área, finalizou e encobriu Marcão.

Na volta do intervalo, entraram Gustavo Ermel, no lugar de Matheus Serafim e Jorge Jimenez, na vaga de Diego Torres. Com um jogador a menos, a proposta do Amazonas de contra-ataque do primeiro tempo teve que seguir no segundo. O Goiás cadenciava o duelo, enquanto o Amazonas buscava uma chance mortal para empatar. O técnico Rafael Lacerda colocou Luan Silva no lugar de Bruno Lopes e Rafael Tavares para Ênio sair.

Aos 23, Jhon Vasquez colocou Ian Lucas na cara de Marcão, o goleiro da Onça defendeu e também pegou o rebote dos pés de Jhon Vasquez. Aos 32, Ian Lucas pegou de primeira, da entrada da área, uma bola rebatida da zaga da Onça e Marcão espalmou. A última cartada de Rafael Lacerda foi o jovem Cocote no lugar de Erick Varão. Aos 42, a última boa chance da Onça. O Goiás saiu jogando errado, Jorge Jimenez arriscou e Tadeu salvou os goianos.

Panorama e próxima rodada

12º colocado do Brasileirão Série B com 45 pontos, o Amazonas vai receber na próxima terça-feira (29/10) a equipe do Botafogo (SP), em jogo da 34ª rodada. O confronto será na Arena da Amazônia, às 20h30.

