RecuperaFone: SSP-AM inicia busca ativa de celulares com restrições de roubo e furto

O Programa RecuperaFone em Manaus iniciou uma nova fase de busca ativa para recuperar celulares com restrições de roubo ou furto, com operações e blitz pela cidade. A ação inclui a checagem do número IMEI dos aparelhos encontrados com os cidadãos abordados, de forma rápida e sem acessar dados sigilosos.

“A verificação do IMEI do aparelho celular, de acordo com o STJ, é diferente da quebra de dados do sigilo telefônico. Então, não precisa de ordem judicial. O policial pode fazer essa verificação com a colaboração do cidadão. Para isso, basta a pessoa apresentar ao policial o IMEI do seu aparelho. Neste caso, não é necessário que o policial manuseie o celular”, explicou o delegado Bruno Hitotuzi, diretor do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC).

Caso o cidadão se recuse a fornecer o IMEI, o policial pode utilizar um método alternativo: “Se o cidadão não apresentar o IMEI na tela, o policial pode verificar o número diretamente no corpo do aparelho, sem precisar da senha do dispositivo.

Após a checagem, o celular é devolvido ao cidadão”, completou Hitotuzi. Em situações em que sejam identificadas pendências judiciais, o suspeito e o aparelho são encaminhados à unidade policial, onde será decidido se o celular precisa ser enviado para perícia.

Notificações e Registro de IMEI

Além das operações, notificações via WhatsApp estão sendo enviadas para pessoas com celulares que possuem restrições de furto ou roubo, através do número verificado (92) 93300-4088. Em caso de não comparecimento ao Núcleo de Investigação na data marcada, uma segunda notificação é enviada à residência do cidadão.

Em situações de roubo, furto ou perda do aparelho, os cidadãos são incentivados a registrar um Boletim de Ocorrência com o IMEI, número que pode ser encontrado digitando *#06# no celular. Salvar o IMEI logo após adquirir um novo aparelho também é recomendado para facilitar uma eventual recuperação.

