Mulher é presa por boca de urna em Manaus

Uma mulher, ainda não identificada, foi presa, neste domingo (27), por suspeita de boca de urna, em Manaus. A ocorrência foi divulgada pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) durante a primeira coletiva de imprensa do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), realizada na sede do órgão.

Segundo o coronel da PMAM, Thiago Balbi, a prisão aconteceu por volta das 9h20, na Escola Municipal Profª Francisca Pereira de Araújo, localizada no bairro Flores, na Zona Centro-Sul. Após ser detida, a suspeita foi encaminhada à sede da Polícia Federal, onde permanece à disposição da Justiça.

Além dessa prisão, Balbi mencionou flagrantes feitos em estabelecimentos que descumpriram a Lei Seca na capital. A Portaria Conjunta N° 980/2024 proíbe o consumo de bebidas alcoólicas durante o período de votação.

Na ocasião, o presidente do TRE-AM, João Simões, convidou os eleitores a comparecerem às urnas para exercerem seu direito de escolha para a prefeitura de Manaus.

“Compareçam para votar, para exercer o seu direito a cidadania, fazer suas escolhas nas bases das propostas até porque o Amazonas deu um grande exemplo de cidadania com uma das menores taxas de abstenções do país”, disse Simões.

