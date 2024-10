Pagode do Decreto está de volta a Manaus

Após mudança na administração do local, o maior pagode do Norte retoma suas atividades

Às vésperas de completar seis anos, o Pagode do Decreto voltará às suas atividades no próximo domingo, dia 3, no Espaço Via Torres, na Rua Visconde de Porto Seguro, 1849, Parque 10 de Novembro.

O local está situado no centro do mapa de Manaus e garante fácil acesso ao público de qualquer zona da cidade.

Já recebeu grandiosos eventos e recentemente passou por diversas melhorias em sua estrutura, a fim de atender os mais diversos tipos de públicos, em seus 13 mil metros quadrados de área e capacidade para mais de 25 mil pessoas que conta também com estacionamento capaz de atender mais 500 carros.

Após oito meses de paralisação, o evento semanal, que reunia em média quatro mil pessoas, promete elevar ainda este número e quebrar seus recordes de público.

Segundo o empresário Kleber Romão, o Decreto trará muitas novidades nesta nova fase, dentre elas a modernização da estrutura.

A decoração e o atendimento que terá uma das principais novidades com a adoção do mesmo sistema de ingressos e consumo utilizado em grandes festivais como o Rock in Rio, Lollapalooza e The Town.

O novo espaço leva assim ainda mais agilidade e comodidade com uso de tecnologia e programas especiais de benefícios e brindes para o público.

“O Decreto é resultado de muito trabalho em equipe, de parceiros incríveis e do nosso compromisso em oferecer entretenimento de qualidade ao público manauara. A gente sempre aposta na simplicidade, porém, simplicidade bem feita. Apostamos na ideia de sempre termos uma área ampla e coberta, porém, também termos espaços ao ar livre”, declarou Romão.

Ele destaca a energia do público que frequenta o Decreto. “O Decreto é para quem é feliz. É para quem emana energia boa. A energia que rola aqui é algo único. É para quem gosta da mistura do samba e pagode em formato de roda de samba. A gente tem um gostinho de bloquinho de carnaval. Todo domingo nosso público aumenta e se renova. É realmente incrível. Isso tudo é muito gratificante e motivador. E é por isso que sempre estamos nos aperfeiçoando e focados no nosso trabalho em oferecer muita qualidade, alegria e segurança ao nosso público”, completou.

O Decreto

Inaugurado em 2017, o que antes era uma escola de esportes praticados na areia, passou a reunir amigos para realizar pequenas confraternizações com participação de grupos musicais aos finais de semana.

O que até então era algo restrito a esportistas, começou a atrair público externo. Em seguida, pequenos eventos começaram a ser realizados no local.

Foi então que em 2018, os domingos com pagode tornaram-se obrigatórios e tiveram rápida ascensão devido à grande concentração de gente jovem e bonita.

O empreendimento passou por diversas fases, realizou grandes mudanças e em menos de quatro anos se transformou uma das marcas mais conhecidas e consolidadas no mercado de entretenimento da região.

Ingressos

Para comandar a reestreia, a casa convocou o Pagode dos Amigos, Grupo Cacildis, SDQUE, Dubarranco, GAB e Dj Sandro Souza.

Os ingressos antecipados e a lista vip para o retorno do Decreto já estão disponíveis através do App Zig e todas as informações também podem ser obtidas através da Central de Atendimento do Decreto no WhatsApp (92) 98471-6148 ou via Instagram @pagodedodecreto

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱