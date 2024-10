Eduardo Braga confirma voto para ‘garantir o futuro dos projetos’ em Manaus

O senador do Amazonas Eduardo Braga (MDB) reforçou seu apoio pela continuidade da gestão de David Almeida à frente da Prefeitura de Manaus.

Acompanhado da esposa Sandra Braga e dos netos, o senador cumpriu seu papel de cidadão votando na Escola Municipal Prof. Eliana Lúcia Monteiro da Silva, no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste.

Eduardo Braga ressaltou que a melhor escolha é a de quem defende verdadeiramente a Zona Franca e quem poderá ser parceiro na reforma tributária favorável ao Amazonas e em prol dos empregos e do desenvolvimento da capital.

“Pela movimentação que aconteceu na cidade de Manaus nas últimas 72 horas, os indecisos tomaram consciência da importância que tem a Zona Franca, do quanto é importante nós termos uma unidade política em proteção dos empregos, dos investimentos necessários para a cidade de Manaus. Espero que possamos ter oportunidade de trabalhar na regulamentação da reforma tributária com o apoio da Prefeitura, com o apoio de toda a nossa bancada e o David tem esse compromisso, tem essa experiência”, disse Eduardo Braga.

O senador comentou ainda a importância de o prefeito de Manaus dos próximos quatro anos ser alguém que tem tenha boa relação com o presidente Lula e com o governo federal para garantir mais investimentos em infraestrutura, habitação, programas sociais, segurança e saúde.

“O David tem que ser prefeito de todos. Do pessoal que votou nele, do pessoal que não votou nele, do pessoal que pensa diferente dele. Isso significa democracia. Foi assim comigo quando fui prefeito, quando fui governador. Independente daqueles que pensavam diferente. Esperamos que o David possa conversar com o presidente Lula, representando, portanto, todas essas correntes, mas trazendo aquilo que Manaus precisa de investimentos para melhorar a segurança pública”, completou Eduardo Braga.

*Com informações da assessoria

